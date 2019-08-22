1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 799,33 puan azalarak 94.722,78 puan oldu
 22 Ağustos 2019 13:11
Yazdır
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,84 azalışla 94.722,78 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 799,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 1,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,57 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise 2,03 ile metal eşya oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de işsizlik verileri ile Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa günü düşüşle tamamladı
22 Ağustos 2019 18:22		 Çeyrek altın günü 453,00 TL'den tamamladı
22 Ağustos 2019 17:24
Dövizde gün sonu fiyatları
22 Ağustos 2019 17:18		 Borsa günü düşüşle tamamladı
21 Ağustos 2019 18:30
Çeyrek altın günü 450,00 TL'den tamamladı
21 Ağustos 2019 17:27		 Dövizde gün sonu fiyatları
21 Ağustos 2019 17:20
Kapalıçarşı gram altında yükseliş bekliyor
21 Ağustos 2019 14:38		 Altın yükseliyor... Piyasadaki sahte altına dikkat!
20 Ağustos 2019 20:14
Borsa günü yükselişle tamamladı
20 Ağustos 2019 18:20		 Altında gün sonu fiyatları
20 Ağustos 2019 17:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:06 - Başkentli kadınlar en çok kreş istiyor23:00 - Türkiye'nin varlıkları arttı, yükümlülükleri azaldı22:56 - ÖSYM Başkanı'ndan, 2019 KPSS sonuç tarihi için açıklama22:47 - Memur Sen Başkanı, memurlar.net'teki habere cevap verdi ama açıklamadı22:37 - Dünya Sağlık Örgütünden 'mikroplastik' çağrısı22:30 - Ar-Ge maliyetleri vergi teşvikleriyle azalıyor22:23 - Kalp krizi geçiren Orman Muhafaza Memuru öldü22:18 - Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi22:11 - Sıfır Atık Projesi'ne 32 bin okuldan başvuru22:06 - 'Park modeli' yurt dışında yaşayan Türkleri rahatlattı
22:01 - Bilinçsiz sulama ve ilaçlama Iğdır'ı kuraklaştırıyor21:56 - Gümrüklerde 'hız' ve 'yerlilik' dönüşümü21:50 - Milli servetimiz çöpe gidiyor21:44 - 'Drone' ile izlenen evden 4 milyon liralık hırsızlık21:38 - Hassas görevlerin güçlü silahı MPT-5521:33 - Markette sebze yetiştiriyor21:28 - SGK çalışanı göçmen kaçırırken yakalandı21:23 - Marmaris'te polis teyakkuzda, mahalleli nöbette
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmelerde, 11 hizmet kolunun taleplerinde, hiç uzlaşılan konu yok mu?
Toplu sözleşmede, 20 gün boyunca ne olduğu anlaşılmadı
Görevi biten Rektör, bu twiti atıp sildi
'Memurlar, THK'nın uçakları ile uçmak istemiyor, nokta!
127 General ve amiralin görev yeri değiştirildi
Bakan Selçuk okulların açılış ve ara tatil tarihlerini açıkladı
MEB Bakan yardımcısı, Danıştay üyeliğine geri döndü
'20 gün boyunca uykusuz kaldık, kazanımlarımız nerde?'
General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri
2019 yılı Öğretmen Mazeret Tayin Robotu yayında
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beachlerde yiyecek ve içeceklerin abartılı pahalı olması 3
we can always come back to this 1
şemsiye 1
Kararsızlık 1
23.08.2019 beşiktaş vs göztepe maçı 1
kanepede uyanmak 2
vahap beyaz 2
vitiligo 1
uçaklar yağ damlatıyor,uçurmak isteyen varsa buyursun uçursun 7
şu an çalan şarkı 1
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri 66 İşçi Alacak
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
MEB 18 Engelli, 10 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Van Saray Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bereketli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
2. Ana Bakım Merkezi Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam