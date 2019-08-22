Borsa günün ilk yarısında geriledi
|22 Ağustos 2019 13:11
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,84 azalışla 94.722,78 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 799,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 1,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,57 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise 2,03 ile metal eşya oldu.
Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de işsizlik verileri ile Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.
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