1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güvenli bölge için teknik çalışmalarda sona gelindi

Güvenli bölge için teknik çalışmalarda sona gelindiSuriye'nin kuzeyinde, ABD ile Türkiye'nin koordineli olarak tesis etmeyi planladığı güvenli bölge için geri sayım sürüyor
 22 Ağustos 2019 13:23
Yazdır
Güvenli bölge için teknik çalışmalarda sona gelindi

Güvenli bölge için teknik çalışmalarda sona gelindi Suriye'nin kuzeyinde, ABD ile Türkiye'nin koordineli olarak tesis etmeyi planladığı güvenli bölge için geri sayım sürüyor. Saha analizlerinin ardından masada teknik açıdan da son aşamada olunan çalışmaların tamamlanmasıyla ABD ve Türkiye'nin birlikte yürüteceği Müşterek Harekat Merkezi, tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak.

İlerleyen günlerde merkezin de devreye girmesiyle Suriye'nin kuzeyinde ilk etapta teröristler, ağır silahları ile belirlenecek alanın dışına çıkarılacak ardından TSK'nın üsleri oluşturulacak ve ABD ile Türk askerleri devriye faaliyetine başlayacak.

Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin varlığını sonlandırarak, sınır hattındaki yerleşim alanlarında tedirginliği bitirmek aynı zamanda iç savaş ve terör tehdidi nedeniyle yerlerinden edilmiş sivillerin geri dönüşünü desteklemek için 24 Ağustos 2016'da 'Fırat Kalkanı', 20 Ocak 2018'de ise 'Zeytin Dalı' harekatı düzenlendi. Her iki harekat ile Fırat Nehri'nin batısında kalan, Suriye'nin Cerablus ile Afrin kentleri arasındaki 4 bin kilometrekareden fazla alan, terör örgütlerinden temizlenerek, güvenli hale getirildi. Altyapı çalışmalarının da Türkiye tarafından desteklendiği bölgede huzurun sağlanmasıyla 300 bini aşkını Türkiye'den olmak üzere yüz binlerce Suriyeli sivil geri döndü.

Türkiye'nin bu hamlesi ile aynı zamanda terör örgütü PKKYPG'nin Fırat'ın doğusundaki sözde kanton ilan ettiği Cezire bölgesi ile Afrin bölgesini birleştirme hayali de sonlandırılmış oldu. Türkiye, bu süreçte Fırat'ın doğusundaki teröristlerin tehdidini sürdürmesi ve zaman zaman sınır hattındaki yerleşim alanları ile güvenlik güçlerine yönelik taciz ve saldırıları nedeniyle harekat düzenlemek istediğini duyurdu. Teröristlerin silahlarını bırakarak, bulundukları alanları gerçek sahiplerine teslim etmesi çağırısı, karşılık bulmadı. Bunun üzerine Türkiye, Fırat'ın doğusunu da Cerablus- Afrin hattı gibi terör örgütlerinden temizlemek için harekete geçti. TSK'nın operasyon sinyalinin ardından ABD başta olmak üzere askeri harekatın ertelenmesi için çeşitli yollara başvurdu.

Son olarak terör örgütü PKKYPG kontrolündeki Menbiç'e yönelik harekatın da ABD'nin belirli takvim doğrultusunda uygulanması önerisinin hayata geçmemesi ile Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Sınır hattına yapılan yoğun askeri sevkiyat ve hazırlığın ardından Türkiye'nin kararlılığı üzerine ABD, askeri operasyon yerine Fırat'ın doğusuna güvenli bölge kurulmasını önerdi. Ankara'ya gelen ABD heyeti ile Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan toplantılarda da bu konuda mutabakata varıldı ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütünden arındırılmış güvenli bölge oluşturulması konusunda uzlaşıldı.

HAREKAT MERKEZİ TAM KAPASİTEYLE ÇALIŞACAK

Uzlaşının ardından Kurban Bayramı'nın 2'nci günü olan 12 Ağustos'ta ABD'den 6 kişilik askeri heyet, Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulacağı Şanlıurfa'ya geldi. Sınır hattında bulunan terör örgütü PKKYPG kontrolündeki Suriye'nin Tel Abyad kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda, iki ülke askeri heyeti tarafından Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı çalışmalarına başlandı. Bu çalışmaların ardından ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığındaki yeni heyet de geldiği Akçakale'de incelemeler yaptı. Son olarak cuma günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Şanlıurfa'ya geldi. 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da katıldığı 5,5 saat süren toplantıda güvenli bölge konusunda brifing alınıp, Müşterek Harekat Merkezi'nin işleyişine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Bu toplantının ardından Bakan Akar, harekat merkezinin gelecek hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını, ABD'nin olası oyalamasına göz yummayacaklarını belirtip, aksi durumda Türkiye'nin B ve C planlarını devreye sokacağını hatırlattı.

TEKNİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Geçen hafta askeri hareketliliğin ve yetkililerin ziyaretiyle trafiğin yoğun olduğu Akçakale'de yeni hafta, daha sakin başladı. Hafta boyunca sahada analiz yapılması ve hava sahasının açılması ile insansız hava araçlarından (İHA) elde edilen görüntülerle iki ülke askeri heyeti, kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin masada teknik çalışma yürüttü. Çalışmalarda Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü unsurlarının üsleri, konuşlanma alanları, harekata karşı yaptıkları hazırlıklar, kazılan siper, tünel ve sığınaklar, cephanelikler ile tuzaklanmış patlayıcılara ilişkin istihbarat raporları ile İHA görüntüleri değerlendirildi. Yapılan teknik çalışmaların ardından sürecin nasıl işleyeceğine dair iki ülke heyeti değerlendirmeler yapıp, ortak yol haritası belirledi.

TERÖRİSTLER ÇIKACAK, MESKUN MAHAL OPERASYONU YAPILACAK

Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının ardından ilk etapta ABD tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKKYPG unsurları, belirlenecek alanın dışına çıkarılacak. Terör örgütü unsurlarının yanı sıra ellerindeki ağır silahlar da belirlenecek güvenli bölge dışına taşınacak. Bölgenin terör unsurları ve silahlarından arındırıldığının iki ülke heyeti tarafından onaylanmasının ardından Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin olası tuzaklarının tespiti ve imhası için meskun mahal operasyonu başlatılacak. Meskun mahal operasyonu ile bölge güvenli hale getirilecek ve sivillerin geri dönüşü de başlatılacak.

'32 KİLOMETRE DERİNLİK' ŞARTI

Henüz netleşip, netleşmediği bilinmeyen güvenli bölgenin Türkiye sınırına derinliğinin 32 kilometre olması konusunda Türkiye'nin ısrarı da sürüyor. Türkiye'nin öncelik olarak belirlediği ve yapılan açıklamalarda derinliğe ilişkin hassasiyetin sıkça dile getirildiği 32 kilometrenin uygulanması ile terör örgütü unsurları, sınır hattından Haseke'den başlayıp, Şam'a kadar uzanan M5 yolunun gerisine gönderilecek. Teröristlerin belirlenen bölgenin dışına çıkarılmasıyla sınır hattındaki yerleşim alanları, terör örgütünün elindeki ağır silahların menzilinden çıkarılacak ve güvenliği sağlanmış olacak. Bu gelişmenin ardından da M5 yolunda TSK ve ABD askerleri, zırhlı araçlarla ortak devriye faaliyeti yürütecek.

SINIR HATTINA İŞ MAKİNESİ SEVKİYATI

Milli Savunma Bakanlığı'nın dün gece yaptığı, güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin planlanan ilk aşamanın tamamlandığı açıklamasının ardından yeni gün, sınır hattında hareketli başladı. Askeri araçların sıkça görüldüğü sınır hattına, zırhlı iş makinelerinin de sevk edildiği görüldü. Güvenli bölge oluşturulması planlanan, Suriye'nin kuzeyine komşu Türkiye sınırında askerler, iki ülkeyi ayıran duvarın bulunduğu bölgede zırhlı araçlarla teyakkuz halinde görev yapmayı sürdürüyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk İHA'ları Rumları korkuttu!
22 Ağustos 2019 20:51		 Erdoğan: Gereken cevapları vermekten çekinmeyeceğiz
22 Ağustos 2019 20:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini kabul etti
22 Ağustos 2019 20:03		 'Şehit yakınlarını mobbing uygulayarak işten çıkarmışlar'
22 Ağustos 2019 19:27
Yunanistan'ın göçmenleri zorla gönderdiği iddiası
22 Ağustos 2019 19:07		 Van'da polise 'demir tabure' atılmasının videosu ortaya çıktı
22 Ağustos 2019 18:29
Kılıçdaroğlu'dan Ahmet Türk'e geçmiş olsun telefonu
22 Ağustos 2019 18:27		 '20 gün boyunca uykusuz kaldık, kazanımlarımız nerde?'
22 Ağustos 2019 18:00
HDP'li Temelli: Arkadaşlarımız görevlerine iade edilmeli
22 Ağustos 2019 17:33		 Bakan Koca: Potansiyel ülkelerde sağlık ataşesi görevlendirmeyi planlıyoruz
22 Ağustos 2019 16:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:06 - Başkentli kadınlar en çok kreş istiyor23:00 - Türkiye'nin varlıkları arttı, yükümlülükleri azaldı22:56 - ÖSYM Başkanı'ndan, 2019 KPSS sonuç tarihi için açıklama22:47 - Memur Sen Başkanı, memurlar.net'teki habere cevap verdi ama açıklamadı22:37 - Dünya Sağlık Örgütünden 'mikroplastik' çağrısı22:30 - Ar-Ge maliyetleri vergi teşvikleriyle azalıyor22:23 - Kalp krizi geçiren Orman Muhafaza Memuru öldü22:18 - Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi22:11 - Sıfır Atık Projesi'ne 32 bin okuldan başvuru22:06 - 'Park modeli' yurt dışında yaşayan Türkleri rahatlattı
22:01 - Bilinçsiz sulama ve ilaçlama Iğdır'ı kuraklaştırıyor21:56 - Gümrüklerde 'hız' ve 'yerlilik' dönüşümü21:50 - Milli servetimiz çöpe gidiyor21:44 - 'Drone' ile izlenen evden 4 milyon liralık hırsızlık21:38 - Hassas görevlerin güçlü silahı MPT-5521:33 - Markette sebze yetiştiriyor21:28 - SGK çalışanı göçmen kaçırırken yakalandı21:23 - Marmaris'te polis teyakkuzda, mahalleli nöbette
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmelerde, 11 hizmet kolunun taleplerinde, hiç uzlaşılan konu yok mu?
Toplu sözleşmede, 20 gün boyunca ne olduğu anlaşılmadı
Görevi biten Rektör, bu twiti atıp sildi
'Memurlar, THK'nın uçakları ile uçmak istemiyor, nokta!
127 General ve amiralin görev yeri değiştirildi
Bakan Selçuk okulların açılış ve ara tatil tarihlerini açıkladı
MEB Bakan yardımcısı, Danıştay üyeliğine geri döndü
'20 gün boyunca uykusuz kaldık, kazanımlarımız nerde?'
General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri
2019 yılı Öğretmen Mazeret Tayin Robotu yayında
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iz bırakan kitap cümleleri 3
24.08.2019 başakşehir vs fenerbahçe maçı 1
we can always come back to this 1
beachlerde yiyecek ve içeceklerin abartılı pahalı olması 3
Duygusal zeka 1
şemsiye 1
23.08.2019 beşiktaş vs göztepe maçı 1
Yatılı misafir 8
this is us 1
uçaklar yağ damlatıyor,uçurmak isteyen varsa buyursun uçursun 7
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri 66 İşçi Alacak
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
MEB 18 Engelli, 10 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Van Saray Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bereketli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
2. Ana Bakım Merkezi Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam