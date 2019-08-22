Meteorolojiden 1 bölge 6 il için yağış uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz ile Sivas, Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Erzincan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor
|22 Ağustos 2019 13:27
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Orta ve Doğu Karadeniz ile Sivas, Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Erzincan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
Orta ve Doğu Karadeniz ile Sivas, Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Erzincan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
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