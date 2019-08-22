1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polisten sürücüye 'empati kurması' için ilginç uygulama

Adana'da trafik polislerince, yayalara öncelik vermediği gerekçesiyle durdurularak aracından indirilen bir sürücü, empati kurması için yaya geçidinden yürütüldü
 22 Ağustos 2019 13:34
Yazdır
Polisten sürücüye 'empati kurması' için ilginç uygulama

Adana'da trafik polisleri, yaya geçitlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla kent genelinde denetim yaptı..

Baraj Caddesi'ndeki uygulama sırasında yayaların geçişine öncelik vermediği belirlenen otomobil sürücüsü Fatih Asım Elma durdurularak uyarıldı.

Aracından inen sürücüden empati kurmasını sağlamak için yaya geçidinden geçmesi istendi.

Yolun karşısına geçtiği sırada araç sürücülerinin durup yol verdiği Elma, polislerin ne düşündüğünü sorması üzerine, "Yaya geçidini kullananlara öncelik verilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Yaya geçidinin olmadığı yerden yolun karşısına geçen Soner Taşkın da polislerce durdurularak yaya geçitleri ve üst geçitleri kullanmamanın oluşturabileceği tehlike anlatıldı.

Taşkın, polislere, havanın sıcak olması ve üşengeçlik nedeniyle yaya geçidini kullanmadığını belirterek, "Tehlikenin farkındayım. Bundan sonra yaya geçitlerini kullanmaya dikkat edeceğim" dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkentli kadınlar en çok kreş istiyor
22 Ağustos 2019 23:06		 Kalp krizi geçiren Orman Muhafaza Memuru öldü
22 Ağustos 2019 22:23
Milli servetimiz çöpe gidiyor
22 Ağustos 2019 21:50		 Markette sebze yetiştiriyor
22 Ağustos 2019 21:33
Telefon dolandırıcıları binlerce insanı mağdur etti
22 Ağustos 2019 20:36		 Kaza yapan özel harekat polisi şehit oldu
22 Ağustos 2019 20:23
3 yıl akciğerine yapışan kemikle yaşadı
22 Ağustos 2019 19:59		 Şehitlerimiz gözyaşları arasında toprağa verildi
22 Ağustos 2019 19:47
İş Bankası Genel Müdürü Bali'nin acı günü
22 Ağustos 2019 19:03		 Öğrenciler topladı, 146 bin TL çöpe gidecekti
22 Ağustos 2019 18:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:06 - Başkentli kadınlar en çok kreş istiyor23:00 - Türkiye'nin varlıkları arttı, yükümlülükleri azaldı22:56 - ÖSYM Başkanı'ndan, 2019 KPSS sonuç tarihi için açıklama22:47 - Memur Sen Başkanı, memurlar.net'teki habere cevap verdi ama açıklamadı22:37 - Dünya Sağlık Örgütünden 'mikroplastik' çağrısı22:30 - Ar-Ge maliyetleri vergi teşvikleriyle azalıyor22:23 - Kalp krizi geçiren Orman Muhafaza Memuru öldü22:18 - Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi22:11 - Sıfır Atık Projesi'ne 32 bin okuldan başvuru22:06 - 'Park modeli' yurt dışında yaşayan Türkleri rahatlattı
22:01 - Bilinçsiz sulama ve ilaçlama Iğdır'ı kuraklaştırıyor21:56 - Gümrüklerde 'hız' ve 'yerlilik' dönüşümü21:50 - Milli servetimiz çöpe gidiyor21:44 - 'Drone' ile izlenen evden 4 milyon liralık hırsızlık21:38 - Hassas görevlerin güçlü silahı MPT-5521:33 - Markette sebze yetiştiriyor21:28 - SGK çalışanı göçmen kaçırırken yakalandı21:23 - Marmaris'te polis teyakkuzda, mahalleli nöbette
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmelerde, 11 hizmet kolunun taleplerinde, hiç uzlaşılan konu yok mu?
Toplu sözleşmede, 20 gün boyunca ne olduğu anlaşılmadı
Görevi biten Rektör, bu twiti atıp sildi
'Memurlar, THK'nın uçakları ile uçmak istemiyor, nokta!
127 General ve amiralin görev yeri değiştirildi
Bakan Selçuk okulların açılış ve ara tatil tarihlerini açıkladı
MEB Bakan yardımcısı, Danıştay üyeliğine geri döndü
'20 gün boyunca uykusuz kaldık, kazanımlarımız nerde?'
General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri
2019 yılı Öğretmen Mazeret Tayin Robotu yayında
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
güvenmek 2
vahap beyaz 2
leblebi 1
vitiligo 1
kanepede uyanmak 2
Kanepede uyumak 1
iz bırakan kitap cümleleri 3
müzik dinlemenin enstrümantal faydaları 6
şu an çalan şarkı 1
24.08.2019 başakşehir vs fenerbahçe maçı 1
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri 66 İşçi Alacak
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
MEB 18 Engelli, 10 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Van Saray Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bereketli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
2. Ana Bakım Merkezi Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam