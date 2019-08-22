Genç girişimciden yerli ve milli kitap temizleme makinesi

Çorum'da, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknogirişim Sermaye Desteği programından yararlanarak aldığı hibe desteğiyle ithal edilen kitap temizleme makinesini yüzde 95 yerli ve milli imkanlarla üretmeyi başaran girişimci, seri üretimine başladığı makinesinin kullanımını yaygınlaştırmayı istiyor.

Makine mühendisliği lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2015 yılında hazırladığı projeyle Teknogirişim Sermaye Desteği programından hibe almaya hak kazanan Osman Çardakkol, bir yılda makinenin prototipini üreterek Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından başarı belgesi aldı.

Çardakkol, "Light and Book" adını verdiği kitap temizleme makinesinin ikinci versiyonunu gazetecilere tanıttı.

Makinenin içine yerleştirilen kitabın toz, virüs ve bakterilerden bir dakikada arındırıldığını belirten Çardakkol, "Makineye kullanıcının isteğine göre parfüm de eklenebiliyor. Yüzde 95 yerli ve milli bir makine ürettim. Kitap temizleme makinemizin yalnızca lambaları ithal. Sac aksam Çorum'da, cam ve baskıyı Ankara'da yaptırıyoruz. İçindeki dijital kart Merzifon'da üretiliyor. Yazılımı da bana ait. Dolayısıyla yerli ve milli bir makine." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Güney Kore'den ithal edilen kitap temizleme makinelerinin kullanıldığını anlatan Çardakkol, şöyle devam etti:

"Makinenin bir benzeri Güney Kore'de yapılıyor ve ülkemizde de kullanılıyor. Bizim makinemizin ithal makineden farkı, iki katı kapasiteye sahip olmasına karşın fiyatının yüzde 50 ucuz olması. Ayrıca makineyi burada üretiyor olmamızdan dolayı müşterilerimize kısa sürede teknik destek de sağlayabiliyoruz. Türkiye'de bin 600 civarında kütüphane var. Son dönemde yerli ve milli ürünlerin tercih edildiği ülkemizde inşallah yerli kitap temizleme makinemiz de tercih edilecek."

Çorum'daki mütevazı atölyesinde geliştirdiği kitap temizleme makinesinin Türkiye'deki önemli kütüphanelerde kullanılmaya başlandığının altını çizen Çardakkol, "Kitap temizleme makinemizden 15 adet sattım. Makinem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kişisel kütüphanesi ile Ankara'daki Milli Kütüphane başta olmak üzere İzmir, Konya, Adana, Ordu'daki çeşitli kütüphanelerde kullanılıyor" dedi.