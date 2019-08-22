Sosyal medyadan terör propagandası: 2 gözaltı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
|22 Ağustos 2019 14:03
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