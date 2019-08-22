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TUS ve STS tıp doktorluğu sınav giriş yerleri açıklandı

2019-TUS (2. Dönem) ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
 22 Ağustos 2019 14:24
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TUS ve STS tıp doktorluğu sınav giriş yerleri açıklandı

01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-TUS (2. Dönem) ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'den itibaren edinebileceklerdir.

DİKKAT!

01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (1. Aşama) sınavında, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 TUS (2. Dönem) Klinik Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (2. Aşama) sınavında, adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Memurlar.Net
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