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MKEK'ten 7,5 ayda 45 bin yerli silah

Güvenlik güçleri için yerli silahlar üreten ve yoğun talebi karşılamak için kapasitesini artıran MKEK Silah Fabrikası, bu sene üretilmesi planlanan 66 bin silahın 45 bininin üretimini yaparak sevkiyatlarını gerçekleştirdi
 22 Ağustos 2019 14:33
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MKEK'ten 7,5 ayda 45 bin yerli silah

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası, bu sene üretilmesi planlanan 66 bin yerli silahın 45 binini üreterek sevkiyatlarını yaptı.

MKEK Silah Fabrikası Müdürü Ali Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MKEK Silah Fabrikası olarak 2018 yılında 58 bin yerli silah üretimi gerçekleştirdiklerini ve bunların sevkiyatını yaptıklarını hatırlattı.

Bu yıl ise 66 bin yerli silah üretmeyi hedeflediklerini ve geride kalan 7,5 ayda 45 bin adete ulaştıklarını aktaran Gümüş, bu sene üretimini ve teslimatını yaptıkları 45 bin silahın 33 bininin MPT-55, 4 bin 500'ünün MPT-76 ve 7 bin 500'ünün MP-5'ten oluştuğunu dile getirdi.


MKEK'ten 7,5 ayda 45 bin yerli silah

"Seri imalat olarak MPT-55 ve MPT-76 haricinde yoğun üretimini yaptığımız MP-5 silahı var. MP-5'i hem yurt içi siparişçilere veriyoruz hem de yurt dışına sevk ediyoruz." diyen Gümüş, "Yurt dışı olarak kısa vadede söyleyebileceğimiz Ukrayna'ya 2 bin adet gönderdik, 2 bin adet daha göndereceğiz. Yine MP-5'ten 400, 700, 1000 gibi rakamlarda birçok ülkeye ihracatımız gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

- "Yeni siparişler bekliyoruz"

Yurt dışı taleplerinde siparişe bağlanan bir durumun olmadığını bildiren Gümüş, MPT-55 ve MPT-76'dan numune olarak gönderdikleri birçok ülke olduğunu ve bunların test aşamalarının devam ettiğini söyledi.

"Şu anda hedeflerimize uygun bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar da 66 bin üretimi tamamlamış olacağız." bilgisini veren Gümüş, "Bu siparişin sonlarına gelirken yeni siparişlerin olmasını bekliyoruz. Kara Kuvvetleri Komutanlığı şifahen bize söylediği 207 bin MPT-76'nın alımını gerçekleştirmek istiyor ve bunun tamamını da MKEK'ten almayı planlıyor." şeklinde konuştu.

Gümüş, son 1,5 yılda MPT-55 tüfeğinin imalatını sürdürüldüğünü aktararak, "Proje kapsamında sadece son 8 bin tüfeğin sevkiyatı kaldı. Bunların da muayenesi devam ediyor, bittikten sonra bunlar da sevk edilecek." dedi.

Ali Gümüş, Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği olan JMK Bora-12'yi de yoğun olarak Jandarma Genel Komutanlığı için üretip teslimatlarını gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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