Diyanet'in yurt dışı sınavına 3 bin 777 kişi başvuru yaptı
|22 Ağustos 2019 14:35
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 420 kişilik yurt dışı kontenjanı için 3 bin 777 kişi başvuru yaptı.
2019 YILI YURT DIŞI UZUN SÜRELİ DİN GÖREVLİSİ SINAVI İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ
Başkanlığımızca Yurtdışında Görevlendirilmek Üzere Açılan Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınavı İstatistiki Bilgileri.
|
Ü L K E L E R
|
UNVANI
|
KONTENJAN
SAYISI
|
SINAVA ÇAĞRILACAK
ADAY SAYISI
|
BAŞVURU
YAPAN
PERSONEL
SAYISI
|
MBSTS
PUANI
|
1.GRUP
|
Avrupa Ülkeleri (Almanya, İsviçre Hariç), ABD, Avustralya ve Kanada
|
a) Dini Yüksek İhtisas Mezunu olanlar
|
Din Görevlisi
|
20
|
33
|
33
|
77,77778
|
b) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Görev Yapmakta Olup
Dini Yüksek İhtisas Mezunu olanlar
|
Din Görevlisi
|
20
|
5
|
5
|
80,74074
|
c) Aşere Takrib Mezunu olanlar
|
Din Görevlisi
|
20
|
39
|
39
|
51,18644
|
d) (a) , (b) ve (c) maddelerinin dışındakilerden en az
iki yıllık dini yükseköğrenim mezunu olanlar
|
Din Görevlisi
|
90
|
183
|
1661
|
85,08475
|
e) İlgili ülkede konuşulan resmi dil belgesi olanlar
|
Din Görevlisi
|
20
|
20
|
20
|
61,48148
|
2. GRUP
|
Almanya, İsviçre
|
a) Dini Yüksek İhtisas Mezunu olanlar
|
Din Görevlisi
|
30
|
65
|
87
|
85,08475
|
b) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Görev Yapmakta Olup
Dini Yüksek İhtisas Mezunu olanlar
|
Din Görevlisi
|
30
|
11
|
11
|
73,33333
|
c) Aşere Takrib Mezunu olanlar
|
Din Görevlisi
|
30
|
61
|
79
|
62,0339
|
d) (a) , (b) ve (c) maddelerinin dışındakilerden en az
iki yıllık dini yükseköğrenim mezunu olanlar
|
Din Görevlisi
|
60
|
134
|
1247
|
86,44068
|
e) İlgili ülkede konuşulan resmi dil belgesi olanlar
|
Din Görevlisi
|
20
|
7
|
7
|
62,0339
|
3.GRUP
|
Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve
Müslüman Topluluklarının Bulundukları Ülkeler
|
a) Dini Yüksek İhtisas Mezunu olanlar
|
Din Görevlisi
|
15
|
8
|
8
|
79,25926
|
b) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Görev Yapmakta Olup
Dini Yüksek İhtisas Mezunu olanlar
|
Din Görevlisi
|
15
|
1
|
1
|
82,22222
|
c) Aşere Takrib Mezunu olanlar
|
Din Görevlisi
|
20
|
11
|
11
|
55,25424
|
d) (a) , (b) ve (c) maddelerinin dışındakilerden en az iki
yıllık dini yükseköğrenim mezunu olanlar
|
Din Görevlisi
|
15
|
31
|
563
|
83,72881
|
e) İlgili ülkede konuşulan resmi dil belgesi olanlar
|
Din Görevlisi
|
15
|
5
|
5
|
66,10169
|
TOPLAM BAŞVURU SAYISI
|
Din Görevlisi
|
420
|
614
|
3777
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