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Diyanet'in yurt dışı sınavına 3 bin 777 kişi başvuru yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 420 kişilik yurt dışı kontenjanı için 3 bin 777 kişi başvuru yaptı
 22 Ağustos 2019 14:35
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Diyanet'in yurt dışı sınavına 3 bin 777 kişi başvuru yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 420 kişilik yurt dışı kontenjanı için 3 bin 777 kişi başvuru yaptı.

2019 YILI YURT DIŞI UZUN SÜRELİ DİN GÖREVLİSİ SINAVI İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ

Başkanlığımızca Yurtdışında Görevlendirilmek Üzere Açılan Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınavı İstatistiki Bilgileri.

Ü L K E L E R

UNVANI

KONTENJAN

SAYISI

SINAVA ÇAĞRILACAK

ADAY SAYISI

BAŞVURU

YAPAN

PERSONEL

SAYISI

MBSTS

PUANI

1.GRUP

Avrupa Ülkeleri (Almanya, İsviçre Hariç), ABD, Avustralya ve Kanada

a) Dini Yüksek İhtisas Mezunu olanlar

Din Görevlisi

20

33

33

77,77778

b) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Görev Yapmakta Olup

Dini Yüksek İhtisas Mezunu olanlar

Din Görevlisi

20

5

5

80,74074

c) Aşere Takrib Mezunu olanlar

Din Görevlisi

20

39

39

51,18644

d) (a) , (b) ve (c) maddelerinin dışındakilerden en az

iki yıllık dini yükseköğrenim mezunu olanlar

Din Görevlisi

90

183

1661

85,08475

e) İlgili ülkede konuşulan resmi dil belgesi olanlar

Din Görevlisi

20

20

20

61,48148

2. GRUP

Almanya, İsviçre

a) Dini Yüksek İhtisas Mezunu olanlar

Din Görevlisi

30

65

87

85,08475

b) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Görev Yapmakta Olup

Dini Yüksek İhtisas Mezunu olanlar

Din Görevlisi

30

11

11

73,33333

c) Aşere Takrib Mezunu olanlar

Din Görevlisi

30

61

79

62,0339

d) (a) , (b) ve (c) maddelerinin dışındakilerden en az

iki yıllık dini yükseköğrenim mezunu olanlar

Din Görevlisi

60

134

1247

86,44068

e) İlgili ülkede konuşulan resmi dil belgesi olanlar

Din Görevlisi

20

7

7

62,0339

3.GRUP

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve

Müslüman Topluluklarının Bulundukları Ülkeler

a) Dini Yüksek İhtisas Mezunu olanlar

Din Görevlisi

15

8

8

79,25926

b) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Görev Yapmakta Olup

Dini Yüksek İhtisas Mezunu olanlar

Din Görevlisi

15

1

1

82,22222

c) Aşere Takrib Mezunu olanlar

Din Görevlisi

20

11

11

55,25424

d) (a) , (b) ve (c) maddelerinin dışındakilerden en az iki

yıllık dini yükseköğrenim mezunu olanlar

Din Görevlisi

15

31

563

83,72881

e) İlgili ülkede konuşulan resmi dil belgesi olanlar

Din Görevlisi

15

5

5

66,10169

TOPLAM BAŞVURU SAYISI

Din Görevlisi

420

614

3777
Memurlar.Net
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