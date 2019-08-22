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Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti
Mardin'in Midyat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, uzman çavuş hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı
|22 Ağustos 2019 14:37
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Alınan bilgiye göre, Onur Aykut yönetimindeki 65 KA 699 plakalı cip, Midyat-İdil kara yolu Yayvantepe Mahallesi'nde Yunus Emre Taşpınar'ın kullandığı 34 TL 9246 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, her iki araçta yaralanan 4 kişi, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen Yunus Emre Taşpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili geniş çaptı inceleme başlatıldı.
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