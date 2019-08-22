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Bakan Pakdemirli 'Çekirdeksiz kuru üzüm' alım fiyatını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: (Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları) Eğer borsadaki seyir 10 liranın altına düşecek gibi olursa devlet olarak, TMO olarak girer müdahale ederiz. İnciri de izleriz. İncirde de tedbir almamız gerekirse onunla ilgili de bakarız ama orada da piyasa iyi görünüyor
 22 Ağustos 2019 14:46
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Bakan Pakdemirli 'Çekirdeksiz kuru üzüm' alım fiyatını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde 2019'da 4,2 milyon ton yaş üzüm ve 300 bin tonun üzerinde çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesi beklendiğini belirterek, çekirdeksiz kuru üzümde borsa fiyatının 10 liranın altına düşmesi halinde TMO'nun müdahale alımı yapabileceğini ifade etti.

Bakan Pakdemirli, Manisa Ticaret Borsasında düzenlenen Sultani Çekirdeksiz Üzümü yeni sezon açılışı ve geleneksel ilk üzüm satış törenine katıldı.

Manisa'da 515 bin hektar alanda tarım yapıldığını ancak kentin aynı zamanda bir sanayi şehir olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Sayın Sanayi Bakanımız Mustafa Varank beni aradı bir süre önce, 'Manisa'da bir araba fabrikasının yatırım durumu var, ne dersin? Seni, Bakanlığınızı ilgilendiren kısmı var' dedi. 'Ne gerekiyorsa yap, tüm yetki sende, Manisa bizim için çok önemli' dedim." diye konuştu.

Manisa'da toplam üzüm üretiminin 1,2 milyon tonu geçtiğini, Türkiye kuru üzüm üretiminin yüzde 85'i, sofralık üzüm üretiminin ise yüzde 20'sinin bu kentte üretildiğini anlatan Bakan Pakdemirli, bakanlığı döneminde buğday, arpa, fındık gibi bir çok üründe çiftçinin artan maliyetlere rağmen memnun olacağı fiyatları açıkladıklarını söyledi.

Devleti yük altına sokmadan, piyasaları iyi takip ederek çiftçinin kazancını artırmaya gayret ettiklerini dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Tohumdan çatala kadar olan zincirin içinde herkes hakkını alacak. Ama buradaki değer zincirini tekrar planlayıp programlamamız gerekiyor. Özellikle taze meyve sebze işini üreticinin en çok kazanacağı hale getirmemiz lazım. Kışın bazı problemler yaşadık sebzeyle ilgili. Tarlada ürün 3 lira ama İstanbul'da Ayşe Teyze'nin evinde 12 lira. Olmaması gereken bir şey. En çok emeği olan kesim en az katma değeri alıyor. Hal yasası ve perakende yasası üzerinde tekrar çalışılıyor. Bu konu, Ticaret Bakanlığı'nın uhdesinde ama bizim de katkılarımızla tohumdan çatala olan zinciri tekrar planlamamız gerekiyor. Bu yasa değişikliklerini önümüzdeki aylarda meclise sevk ediyor olacağız."

Bakan Pakdemirli 2017'de kuru üzüm üretici fiyatının 4-5 lira olduğunu, 2018 yılında rekoltenin düşük olması nedeni ile üretici fiyatlarının 8-12 lira arasında seyrettiğini, 2018 yılında kuru ve yaş toplam ihracatın ise 611 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Rekolte tahminini açıklayan Pakdemirli, "Türkiye genelinde 2019'da 4,2 milyon ton yaş üzüm üretimi bekleniyor, bunun içinde çekirdekli ve diğerleri de var. Kuru üzüm rekoltesinin de 300 bin tonun fevkinde olması bekleniyor. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının tamamına yakınının Manisa'dan olduğunu ifade etmek istiyorum. Ekim ayında tarım şuramız var. Tarım Türkiye'de futboldan daha çok konuşulan bir konu. Biz herkesi dinlemeye açığız. Tarım şurasına 'fikrin varsa ilet' diye üreticilere SMS gönderdik. Bizim danışmanlık firmalarına ihtiyacımız yok, köydeki Mehmet Amca, Ayşe Teyze'yi dinlersek tarımla ilgili işin en doğrusunu yaparız." ifadelerini kullandı.

Manisa'ya gelirken kendisini Aydın'dan arayanların olduğunu aktaran Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Üzümü destekleyecekmişsiniz Sayın Bakan, biz de incirin desteğini istiyoruz) dediler. Bu ürünler bizim için son derece önemli. Türkiye için stratejik olan ürünlerin önemine binaen bizim bu ürünleri, üreticiyi mutlaka destekliyor olmamız lazım. Üreticiye arkasında olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Nasıl diğer ürünlerde arkasında olduysak bundan sonra Türkiye'nin stratejik ürünleri olan bu ürünlerin arkasında olduğumuzu göstermemiz lazım.

Ben borsadaki seyri izliyorum. 10 lira ve üzerinde açılmış gibi gözüküyor. Bu seyri de izlemeye devam edeceğiz. Bu işin maliyetlerini bire bir bilen insanlardanım. Maliyet açısından problem yok. Gönül ister ki çok daha yüksek rakamlara satalım. Çünkü üretici her zaman hak ediyor. (Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları) Eğer borsadaki seyir 10 liranın altına düşecek olursa devlet olarak, TMO olarak girer müdahale ederiz. İnciri de izleriz. İncirde de eğer tedbir almamız gerekiyora onunla ilgili de bakarız ama orada piyasa iyi görünüyor."

- Bakan Pakdemirli üzüm kesti

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ise konuşmasında üzümün çok önemli bir tarımsal ürün olduğunu vurgulayarak, "Sorunları da çözümleri de hepimiz biliyoruz. Üreticisi, tüccarı ve ihracatısı ile tüm paydaşlar bir ve beraber olmak zorunda. Mesele üzüm politikası çerçevesinde ele alınmalı, ortak akıl gerekmekte. Üzümün ilk ayağı üretim. Üretim ve üretici ayağına iyi eğilmek zorundayız." dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise TBMM'de bağcılığın, üzümün sorunlarını araştırma komisyonu olarak kapsamlı bir rapor hazırladıklarına değinerek, paydaşların neredeyse tamamının fiyat istikrarını bozacak girişimlerin engellenmesini istediğini, Bakan Pakdemirli'den piyasayı manipüle edecek girişimleri engelleyecek tedbirlerle ilgili müjde beklediklerini ifade etti.

Törende Manisa Valisi Ahmet Deniz, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından üretici Murat Küçükoğlu'nun getirdiği sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm, borsada sembolik açık artırmayla satıldı.

Açık artırmaya Manisa Ticaret Borsası adına katılan Pakdemirli, 50 kilogram kuru üzüme sembolik bin lira fiyat vererek satın aldı.

Manisa Ticaret Borsasındaki programın ardından Yeni Harmandalı Mahallesi'ndeki bir bağa geçen Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler, asmalardan üzüm kesti, tarım işçileri ve çocuklarla sohbet etti.
Anadolu Ajansı
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