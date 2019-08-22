Toplu sözleşmede, 20 gün boyunca ne olduğu anlaşılmadı
|22 Ağustos 2019 14:49
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Memur-Sen ile hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Dün hem Zehra Zümrüt Selçuk'tan hem de Ali Yalçın'dan peş peşe açıklamalar geldi.
Toplu sözleşme masasına yüzlerce teklif götüren yetkili konfederasyon Memur-Sen cephesi de konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. 20 günü aşkın süredir devam eden görüşmelerde hangi konularda anlaşılıp anlaşılmadığı kamuoyu tarafından bilinmiyor. Üstelik hakem heyeti ile devam edecek olan süreçte hangi konuların hakem heyetinde görüşülüp görüşülmeyeceğine ilişkin de bir açıklama yapılmış değil.
Bakan Selçuk dün akşam yaptığı açıklamada önceki toplu sözleşmelerde kazanılan hakların aynen korunacağını söylerken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise "Konfederasyonumuz ve yetkili sendikalarımızca masaya sunulan tekliflerden azımsanmayacak bir bölümü Kamu İşveren Heyeti'nce kabul edilmesine rağmen hiçbir teklif kabul edilmemiş gibi tutanak tutuldu." demişti.
20 gündür masada konuşan konular ve maddelerin yok sayılması anlamına gelen bu durum karşısında ise Memur-Sen sessizliğini koruyor.
Kamu görevlileri Çalışma Bakanlığının, Memur-Sen'in ve Yetkili 11 Sendikanın konuyla ilgili açıklama yapmasını bekliyor.
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