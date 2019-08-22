ABD büyükelçiliğinden şehitler için taziye
ABD Büyükelçiliği Şırnak'taki terör saldırısı sonrasında twitter hesabı üzerinden olayı kınayan paylaşımda bulundu.
|22 Ağustos 2019 15:02
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Twitter paylaşımında, "Şırnak'taki terörle mücadele operasyonunda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. ABD, PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta; terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
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