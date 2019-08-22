Polis memuru, kalp krizinden öldü
KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli 20 yıllık polis memuru Yusuf Katfar (46), evinde kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdi
|22 Ağustos 2019 15:12
|Yazdır
KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli 20 yıllık polis memuru Yusuf Katfar (46), evinde kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası polis memuru Yusuf Katfar, dün akşam mesai çıkışı ardından evinde rahatsızlandı. Katfar, yakınlarının çağırdığı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Katfar, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Katfar için Hunat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene polisin yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
Katfar'ın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazından sonra İldem Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Terörist ilan edildi, kahraman çıktı
21 Ağustos 2019 17:11
|Rektör çiçeği burnunda öğrencileri garda bizzat karşıladı
20 Ağustos 2019 14:18
|Gündüz imam, akşam hakem
19 Ağustos 2019 16:51
|Polis memuru Zehra, hız yapanı affetmiyor
19 Ağustos 2019 13:04
|Engelli memurun sınav başarısı
18 Ağustos 2019 13:30
|Bulanık suların delil avcıları 'kurbağa adamlar'
18 Ağustos 2019 13:15
|Polisin sokak köpeğine merhameti takdir topladı
15 Ağustos 2019 21:36
|Altını bezleyip çorap giydirdiği sıpayı evde besliyor
15 Ağustos 2019 15:50
|Murakıplar dertlerini KDK başvurusunda dile getirdiler
13 Ağustos 2019 12:28
|Turist rehberleri de yeşil pasaport istiyor
13 Ağustos 2019 12:10