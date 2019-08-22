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Sürücü belgesi raporu almaya gittiler, doktoru darp ettiler

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sürücü belgesi için sağlık raporu almaya gelen baba - oğuldan birine sağlık raporu verilip, diğerine verilmeyince ortalık karıştı. Oğlu rapor alan, kendisinin hastaneden alması gerektiği söylenen baba, Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) hakaretler ve tehditler savururken, olaya müdahale ederek, sakinleştirmeye çalışan başka bir doktoru oğluyla birlikte darp etti. ASM'de görevli doktorun darp sonucu burnunda 3 kırık ve başında 7 santimetre çapında açılma meydana geldi. Doktora yapılan operasyon sonucu 20 gün rapor verildiği ve evinde istirahatli olduğu öğrenildi
 22 Ağustos 2019 15:24
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Sürücü belgesi raporu almaya gittiler, doktoru darp ettiler

Olaya neden olan baba - oğulun ise sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi.

Olay, 16 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında Yalvaç 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aile Sağlığı Merkezine gelen O.E. ve G.E. isimli baba - oğul, sürücü belgesi raporu almak üzere 'Misafir Hasta' olarak farklı doktorlara gittiler. Baba, ASM'deki kendisine rapor veremeyeceğinin ve hastaneden alması gerektiğinin söylenmesi üzerine sinirlendi.

Rapor alamayan babanın, olumsuz yanıt aldığı doktora sin - kaflı sözler sarf ettiği öne sürüldü. Bu sırada ASM'de sırada bekleyen başka hasta ve hasta yakınlarıyla da tartışan babanın sesini duyan Doktor Mehmet Akyol, odasından dışarı çıkarak şahsı sakinleştirmek istedi.

Önce sakinleştirmek için bahçeye gönderdi, geri gelince çılgına döndü

Doktor Akyol'un baba O.E.'ye, 'Beyefendi, burası Aile Sağlığı Merkezi, yüksek sesle konuşmazsanız iyi olur, sinirliyseniz sakinleşmek için dışarıda hava alın' şeklinde telkinlerde bulunduğu öğrenildi. 'Tamam' diyerek dışarı çıkan O.E.'nin, daha sonra oğlu G.E.'nin rapor aldığını öğrenince çılgına dönerek geri geldiği, 'Bunlar bana nasıl vermedi de oğluma verdiler' şeklinde sözler sarf ettiği iddia edildi.

'Polisi arayın, o doktorun ağzını burnunu kıracağım' iddiası

ASM koridorlarında bağırmaya başlayan O.E.'nin ayrıca, 'Polisi arayın, ben o doktorun ağzını burnunu kıracağım, herkes görsün' dediği öne sürüldü.

'Sen rapor vereceksin, ben yine o doktorun ağzını burnunu kıracağım'

O anlarda, oğula rapor veren doktorun, olayların ilerlemesine engel olmak amacıyla aşağı kattan, 'Kimseyi dövmene gerek yok, gel sana da yardımcı olayım' dediği, ancak öfkeli babanın, 'Sen rapor vereceksin, ben yine o doktorun ağzını burnunu kıracağım' şeklinde sözler sarf ettiği öne sürüldü.

'Raporu alıyorsun hala neden küfür ediyorsun' deyince darp ettiler

Bu sırada yaşananları duyarak tekrar dışarı çıkan Doktor Akyol, merdivenin başında durduğu sırada, 'Raporu alıyorsun hala neden küfür ediyorsun' diye hitap edince olanlar oldu.

Akyol'un yanında bulunan oğul G.E. doktora kafa atarak yere düşürdü. Akyol'un oğlu tutmaya çalıştığı esnada gelen baba O.E.'nin vurduğu doktor alt kata kadar darp edildi. Akyol'un merdivende darp edildiği anlar ise merkezin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ASM'ye daha sonra polis ekipleri gelirken, ASM'de görevli hemşirelerin ilk müdahaleyi yaptığı doktorun, daha sonra özel araçla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Burnunda 3 kırık, başında 7 santimetre açıklık tespit edildi, operasyon geçirdi

Hastanede ilk müdahalesi yapılan doktorun daha sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Aynı gün akşam saatlerine kadar hastanede tedavi altında kalan doktorun burnunda 3 kırık ve başında ise 7 santimetre boyutunda açılma olduğu tespit edildi. Talihsiz doktorun 3 gün sonra Isparta Şehir Hastanesi'nde burun ameliyatı operasyonu geçirdiği, 20 gün rapor verildiği ve halen evinde istirahatli olduğu öğrenildi.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldılar

Öte yandan, doktoru darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan O.E. ve G.E. isimli 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildiği ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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