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FETÖ'den gözaltına alınan Kırgız'a adli kontrol

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul'da yakalanan Kırgızistan uyruklu bir kişi Samsun Adliyesine sevk edildi ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
 22 Ağustos 2019 15:26
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FETÖ'den gözaltına alınan Kırgız'a adli kontrol

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul'da yakalanan Kırgızistan vatandaşı Daiyr Z., Samsun'a getirildi.

Daiyr Z., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğündeki sorgusunun tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Daiyr Z. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırgızistan uyruklu FETÖ şüphelisi yakalandı
İhlas Haber Ajansı
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