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Çuval dolusu para verip aldığı araç, hayatını kabusa çevirdi

Bursa'da bir vatandaş, sağlam diye aldığı lüks aracın sık sık arıza yapması sebebiyle firmayla mahkemelik oldu
 22 Ağustos 2019 15:44
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Çuval dolusu para verip aldığı araç, hayatını kabusa çevirdi

Bursa'da 2011 yılında annesi Hamdiye Artunç üzerine Mercedes marka otomobil alan Murat Artunç'un araçtaki arıza sebebiyle hayatı kabusa döndü. Bursa bayisinden 2011 yılında otomobil satın alan Murat Artunç, satın aldığı malın kusurlu olması üzerine Mengerler'e dava açtı. Mahkemeyi kazanan Artunç'a aracın değerinin ödenmesi için bilirkişi görevlendirildi. İlk bilirkişi aracın değerini 450-500 bin lira olarak hesaplarken, Artunç bilirkişinin raporunda eksik olduğu gerekçesiyle itiraz etti. İkinci bilirkişi aracın değerinin 753 bin lira olduğuna kanaat getirirken, bu kanaate iki taraf da itiraz etti. İki tarafın da itirazı üzerine görevlendiren bilirkişi ise, aracın değerinin bu kez 170 bin lira olduğuna kanaat getirdi. Son karar üzerine adeta hayatı kabusa dönen Artunç, bilirkişinin bu kararına adeta isyan etti. 4 yılı aşkın süredir devam eden davada bilirkişilerin sunduğu farklı rakamlar bu kadarına pes dedirtti.


Aldığı araç hayatını kabusa çevirdi

Artunç, "2011 yılında Bursa bayisinden E250 CDI AMG marka özel sipariş araç satın aldım. Henüz 3 buçuk ay sonunda 4 bin 500 kilometre civarında araç dizel partikül filtresi arızası verdi. Servisine gittim. 32 gün aracım serviste kaldı. Ardından aynı arıza garanti kapsamında iken belli aralıklarla 5 defa tekrarladı. Aracımın yenisini istediğimi söyledim, ama kabul etmediler. 3. arızada noterden ihtar çektim ama sonuç vermedi. Mahkeme yoluna başvurdum. Mahkemeyi kazandım. Mahkeme malın ayıplı olduğunu, misli ile değişimine karar verdi. Yargıtay da mahkemenin verdiği kararı onadı. Mahkeme bilirkişi olarak BTSO'yu görevlendirdi. Bursa 15. İcra Dairesi, aracın misli ile değişim imkanı olup olmadığına, değiştirme imkanı yoksa, aracın ayıpsız mislinin bugün üretilse değerinin ne olacağının araştırılmasına karar verdi. Yapılan araştırma sonucunda aracın 450-500 bin civarında satıldığını tespit etti" dedi.

Bilirkişi raporunun eksik olduğu gerekçesiyle itiraz ettiğini savunan Artunç, "Aracın fiyatını hesaplarken hata yapıldı. Benim aracım 2.200 cc ve bir sürü donanıma sahip. BTSO'nun hesaplamasına göre 2.000 cc boş bir aracın fiyatını verdi. Bilirsiniz ki motor gücüne ÖTV oranları da büyük değişiklik gösteriyor. Bana düşük motorlu aracın fiyatı ve boş bir aracın fiyatı verildi. Bilirkişinin raporuna itiraz ettim. Mahkeme itirazımı kabul etti. 27 Aralık 2017'de aracımı icra dairesine teslim ettim" şeklinde konuştu.

İtiraz sonucunda görevlendirilen bilirkişi raporuna göre, "Firmasının E250 CDI Coupe Dizel modelinin üretimini 2013 yılında durdurduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle araç ile birebir kaporta, motor , iç ve dış donanım özellikleri ile birebir örtüşen muadil araç günümüzde üretilmemektedir. Bu güne ait muadil araçlar ile karşılaştırması yapıldığında, bu modele en yakın 2 model E350 CDİ Coupe AMG ve E220 CDI Coupe AMG arasında bir model olduğu tespit edilmiştir. Ayrıntılı inceleme yapıldığında en yakın modelde konfigürasyonun E350 CDI Coupe AMG olduğu kanaatindeyim" ifadelerine yer verilirken. Bilirkişinin netice ve kanaatına göre Mercedes Benz E350 CDI Coupe AMG model ve konfigürasyonunun 26.11.2018 itibariyle değeri 753 bin 91 TL (126 bin 700 Euro) olduğu tespit edildi. Markasına ve sağlamlığına güvendiğim araç hiç de öyle çıkmadı, Çin malı gibi bir şey çıktı" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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