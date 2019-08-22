Sakarya Barosu adli yıl açılış törenine katılacak

Burak, yaptığı yazılı açıklamada, Türk yargısının içtihatları, bilgi birikimi, nezaketi, hakimi, savcısı ve avukatıyla köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Adli yılın tüm yargı camiasının yılı, savunmanın da yargı camiasının en önemli unsuru olduğuna işaret eden Burak, şunları kaydetti:

"Burada kendimizi misafir olarak görmüyoruz, zira biz yargının bir diğer unsuru olarak kendimizi ev sahibi olarak görüyoruz. Kısacası düğün bizimdir, düğün salonunun nerede olduğunun, düğün sahibinin kim olduğunun önüne geçmesi mümkün değildir. Düğüne, düğün sahibi olarak katılmamamız düşünülemez. Adli yıl açılış programının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan Millet Kongre Merkez'inde yapılmasının yargının bağımsızlığını zedeleyeceği düşüncesi içinde olan meslektaşlarımın kaygılarını anlıyorum."

Yer seçiminde programın, yargının üç ayağından birine ait olan bir merkezde yapılması kararı alınmasının kendilerinin de temennisi olduğunu aktaran Burak, açılış törenine 4 yıl aradan sonra Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve baroların dinleyici olarak değil, katılımcı olarak davet edilmesini, kurumlar arası diyaloğun tekrar tesisi açısından atılan önemli bir adım olarak gördüğünü vurguladı.

Burak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Davete icabet edeceğiz çünkü Sakarya Barosu Başkanı olarak çok emek verdiğim, üzerinde titizlikle çalıştığım düzenlemelerin hemen hepsi Yargı Reformu paketine girmiştir. Biz avukatlar, bu hakları elde ederken hiçbir taviz vermedik, Yargı Reformu paketinde yer alan bu hakların yasalaşması diyalogla mümkündür ve bu düzenlemelerin bu noktaya gelmesi de diyaloglar sonucu olmuştur. Meslek kuruluşu olarak avukatların sorunlarını çözmek için varız. Avukatlar lehine yapılması uzun yıllardır beklenen düzenlemeleri içeren Yargı Reformu'nu da icraata geçirmek, mesleğimiz adına öncelikli hedeflerimizdendir. Yargı Reformu'nda yer alan düzenlemelerin hayata geçmesi için kurulan köprüyü yıkmayız, köprünün inşasında ne kimsenin üzerine basarız ne de üzerimize basılmasına müsaade ederiz. Benim bu icabetim bir taviz değildir, benim icabetim; meslektaşlarımın geleceği içindir, meslek sorunlarının giderilmesi içindir, düğünün sahibi olduğum içindir, gün benim günüm olduğu içindir, yargının kurucu unsurları arasındaki diyaloğun devamı içindir, meslektaşlarımın Yargı Reformu paketindeki haklarının bir an önce yasalaşmasını sağlamak içindir."