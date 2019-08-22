Görevi biten Rektör, bu twiti atıp sildi
Görevi sona eren ve yeniden atanmayan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça attığı twitter mesajını sildi
|22 Ağustos 2019 16:08
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Görevi sona eren ve yeniden atanmayan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça attığı twitter mesajını sildi.
Ağırakça, mesajında yeni atanan rektör için Mardin'e yapılacak en büyük kötülük yapılmıştır dedi.
Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Özcoşar atanmıştı
İşte eski Rektör Ahmet Ağırakça'nın sildiği twitter mesajı
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