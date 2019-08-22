Adalet Bakanlığı orman yangınlarına ilişkin cezaları hatırlattı
Bakanlık tarafından, ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışlar ve bunların cezalarına ilişkin Twitter'dan paylaşım yapıldı
|22 Ağustos 2019 16:18
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Adalet Bakanlığından, ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışlar ve bunların cezalarına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunuldu.
Bakanlığın paylaşımında, "Ormanlar, insanlığın ortak malıdır. Sayısız canlıya barınak ve insanımıza hayat kaynağı olan ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışlar ve bunların cezaları kanunlarımızda açıkça belirtilmiştir." ifadeleri kullanılarak, 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca yangına neden olanların alacakları cezalara yer verildi.
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