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İmamoğlu: İşten çıkardıklarımız hukuk yoluna başvurabilir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işten çıkartmaların uygun olmadığını düşünenlere hukuki yolun açık olduğunu kaydetti.
 22 Ağustos 2019 16:20
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İmamoğlu: İşten çıkardıklarımız hukuk yoluna başvurabilir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB bünyesindeki Medya AŞ'den bir grup çalışanın işten çıkartılmasına ilişkin, "Arkadaşlarımın elbette ki büyükşehir çalışanları üzerinde bir araştırması var ve ona göre işlem uyguluyorlar." dedi.

İmamoğlu, Hasanpaşa Kapalı Pazar Alanı, restorasyonu süren Kadıköy Gazhane Binaları ve Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmalarını yerinde inceledi. Gezdiği alanlarda yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirirken, sorunlarını dinledi.

Gazhane Binaları Restorasyon alanında bir vatandaş İmamoğlu'na, bölgedeki kentsel dönüşüm dolayısıyla yaşadığı mağduriyeti ve duyduğu rahatsızlığı anlattı.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs şoförü de İmamoğlu'na mesleki sorunlardan bahsetti ve İBB'den sorunun çözümü için destek beklediğini dile getirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, restorasyon sürelerinin uzadığı ve bitişlerinde belirsizlik olan alanları özellikle ziyaret ettiklerini söyledi.

İmamoğlu, Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgenin rahatlayacağını, Gazhane'nin de faaliyete geçmesiyle ciddi bir kültürel adımı sonlandırmış olacaklarını dile getirdi.

- "SEÇİM DÖNEMİNDEN KISA BR SÜRE ÖNCE ALINANLAR ARAŞTIRILIYOR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İBB iştiraki Medya AŞ'den 50 kişinin işten çıkartılmasına ilişkin, "Arkadaşlarımızın tespitleri ve çalışmalarının prensipleri var." dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İş disiplini, iş disiplinine uymama, uyma veya işe gelmeme gibi bir takım karakteri varsa çalışanların ona göre uygulama yapıyorlar. Özellikle seçim dönemlerinde işe alınmalarla ilgili de araştırmalar sürüyor. Çünkü çok adil olmadığını düşündüğümüz dönemler. Seçime bir ay, bir buçuk ay kala, ister bu 31 Mart seçimi olsun, ister daha sonraki dönem olsun, bu süreçler çok adil işe alınma dönemleri değil. Bu anlamda arkadaşlarımın elbette ki büyükşehir çalışanları üzerinde bir araştırması var ve ona göre işlem uyguluyorlar. Asla kişisel bir tavır ve davranış değil, her birinin bir prensibi var."

İŞTE ÇIKARDIKLARIMIZ MAHKEMEYE BAŞVURABİLİR

İmamoğlu, işten çıkartmaların uygun olmadığını düşünenlere hukuki yolun açık olduğunu kaydetti.

İBB Medya AŞ'de işten çıkarılanlar: Bankamatik ya da trol değiliz

İmamoğlu, İstanbul'da sağanağın etkili olduğu gün tatilde olmasına ilişkin, tek kişinin her konuya karar vereceği bir anlayışla göreve gelmediklerini ifade etti.

"Gittim evlatlarımın son günlerindeydiler zaten, birini alıp geri dönmem gerekiyordu." diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Geri döndüm, bu da babalık vazifesi. Bir gün erken döndük. Bunların hepsi gerekli, babalık vazifesi gerekli, aile vazifesi gerekli ama en önemlisi tabii ki şu anda İstanbul vazifesi. Hiçbir vazifeyi ihmale uğratmadan topluma görev yapılabilir bilincini göstereceğiz İstanbul'da. Ailemizin, işimizin yeri ayrı olacak. Aile fertlerimizin siyasette yeri olmayacak. Onları orada görmüyorum, görmeyeceğim de."

GİZLİ BİR KADIN İTTİFAKI VARSA, ONDAN HABERİM YOK

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın geçtiğimiz günlerde bir mekanda buluşmasına dair soruyu da şu şekilde yanıtladı:

"Gizli bir kadın ittifakı varsa ondan benim de bilgim yok. İçinde ne var bilmiyorum. Sadece üç hanımefendinin yemek yiyip, sohbet edip, dertleşmesi var. Dediğim gibi bilmediğimiz bir kadın ittifakı varsa biz de oturup düşünelim, siz de bir düşünün."

Anadolu Ajansı
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