Çeyrek altın günü 453,00 TL'den tamamladı

MEMUR SEN BAŞKANI, MEMURLAR.NET'TEKİ HABERE CEVAP VERDİ AMA AÇIKLAMADI Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, Habertürk TV'de katıldığı programda, memurlar.net'te yer alan habere cevap verdi. Yalçın, 20 günlük görüşmelerde, 11 hizmet kolunun talepleri içinde yer alan bazı maddelerde uzlaşma sağlandığını ve bunu Hakem Kuruluna sunacaklarını ifade etti. Ancak Yalçın uzlaşılan konuları açıklamadı.