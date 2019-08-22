Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor
|22 Ağustos 2019 17:35
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Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın saat 06.00'ya kadar, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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