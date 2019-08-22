Meteorolojiden orman yangını uyarısı
Muğla'da yüksek sıcaklık ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklar ile meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi
|22 Ağustos 2019 17:55
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Muğla'da yüksek sıcaklık ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklar ile meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğla genelinde yarından itibaren 26 Ağustos Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklıkların etkili olması bekleniyor.
İl genelinde en yüksek hava sıcaklığının 40 derece, nem oranının ise yüzde 15-30 olacağı tahmin ediliyor.
Yüksek sıcaklık ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklar ile meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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