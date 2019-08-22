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Kılıçdaroğlu'dan Ahmet Türk'e geçmiş olsun telefonu

Yerine kayyum atanarak görevinden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayarak, geçmiş olsun dediğini aktardı. Türk, Kılıçdaroğlu'nun "Sokağa çıkmayı doğru bulmuyoruz" açıklamasını ise eleştirdi
 22 Ağustos 2019 18:27
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Kılıçdaroğlu'dan Ahmet Türk'e geçmiş olsun telefonu

HDP'li belediyelere kayyım atanmasından sonra konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sokağa çıkmayı doğru bulmuyoruz" açıklamasını yapmıştı. CHP liderinin açıklamalarına görevinden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk cevap verdi. Ahmet Türk'ün açıklaması şöyle:

Bu fotoğrafın ortaya çıkmasının nedeni biz değiliz ki

Şimdi bir deprem yaşanmış, kayyımlar atanmış. Çıkıp bunu eleştirme, yanlışlığını ortaya koyma hakkımız var. 10 milletvekili, 5 belediye başkanı ve Meclis üyeleriyle açıklama yaptığımızda 5 bin polisle etrafımız sarılıyorsa, bu fotoğrafın ortaya çıkmasının nedeni biz değiliz ki.

Demokratik bir Türkiye'nin mücadelesini veriyoruz

Açıklamayı dinlemek isteyen insanlar gözaltına alınıyorsa, şiddete maruz kalıyorsa bu fotoğrafın nedeni biz değiliz ki. Biz bugüne kadar demokratik bir siyaseti önemsedik. Demokrasi için, özgürlükler için mücadele ettik. Demokratik bir Türkiye'nin mücadelesini veriyoruz.

Protestolar yapılmasın demek büyük bir haksızlık

Bütün bu siyasi çalışmalarımızı engelleyen bir durumla karşı karşıya kalınca "protestolar yapılmasın" demek büyük bir haksızlıktır. 50-60 kişinin etrafı 5 bin polisle sarıldı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde değerlendirmesini doğru bulmuyorum. Kendisine büyük saygım var ama bizim demokrasiye sahip çıkma mücadelesini ortaklaştırmak lazım

Kılıçdaroğlu beni aradı

Sayın Kılıçdaroğlu da aradı, CHP'den birçok değerli siyasetçi, milletvekili de aradı. Sağolsunlar. Kemal Bey üzüntülerini dile getirdi, "Geçmiş olsun" dedi. Kısa bir "geçmiş olsun" telefonuydu.
Memurlar.Net
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