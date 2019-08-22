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Van'da polise 'demir tabure' atılmasının videosu ortaya çıktı

Van'da kayyum protestosu sırasındaki bir polis müdahalesine, sosyal medyada tepki gelmişti. Olayla ilgili yeni bir video yayınlandı.
 22 Ağustos 2019 18:29
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Van'da polise 'demir tabure' atılmasının videosu ortaya çıktı

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı. Kayyuma tepki için sokaklarda protesto gösterileri yapıldı.

Protesto gösterilerinde, bazı provokatörler tansiyonu yükseltti.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI
Dün sosyal medyada yer alan bir görüntü, tepki çekmişti. Gözaltıya tepki gösterenler, polise yüklendi. Ancak, bugün Van Valiliği bir açıklama yaptı ve yeni bir görüntü yayınlandı. Yeni görüntülerde gözaltına alınan kişinin, polise saldırısı yer alıyor.

Van Valiliği, polisin zor kullanarak gözaltına aldığı kişinin, polise demir tabure ile saldırdığını, bu saldırı sonucu bir polis memurunun yaralandığını anlatarak, söz konusu kişinin, 2014 yılında Diyarbakır'da güvenlik kuvvetlerine teslim olduğunu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğunu bildirdi.

"POLİS MEMURUMUZ YÜZÜNDEN, BOYNUNDAN VE KOLUNDAN YARALANDI"
Adı açıklanmayan kişinin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu da ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: "İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan başkan vekilliği görevlendirilmesini protesto etmek için toplanan ve kanunsuz eylem yapan gruplar için görevlindirilmiş Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli personele, bekleme yaptıkları Van il merkezi Yüzbaşıoğlu Sokak'ta bir şahıs tarafından demir tabure ile saldırıda bulunulmuştur. Saldırı sonucu bir polis memurumuz yüzünden, boynundan ve kolundan yaralanmıstır.

Saldırıda bulunan şahıs, kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıştır. Şahsın 2013 yılında PKK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı, 2014 yılında Diyarbakır ilinde güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu ve çok sayıda suç kaydının olduğu ayrıca, psikolojik rahatsızlığının(şizofreni) bulunduğu anlaşılmıştır. Valiliğimizce olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır"

Van Cumhuriyet Savcılığı ise görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.
DHA
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