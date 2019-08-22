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Polis motosikletiyle otomobil çarpıştı: 1 polis yaralı
Kazada yaralanan trafik polisi hastaneye kaldırıldı
|22 Ağustos 2019 18:44
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Balıkesir'de, polis motosikletiyle otomobilin çarpışması sonucu 1 polis memuru yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Ve Denetleme Şubesinde görevli polis memuru Ömer Dayı idaresindeki 10 A 0028 plakalı motosiklet ile U.Ö. yönetimindeki 10 P 2656 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Sırrı Yırcalı Caddesi Gül Sokağı kavşağında çarpıştı.
Kazada, polis memuru Dayı yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dayı'nın sağ ayak bileğinde kırık, liflerinde ise yırtılmaların olduğu öğrenildi.
Dayı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Otomobil sürücüsü U.Ö, polis merkezine götürüldü.
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