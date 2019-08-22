İş Bankası Genel Müdürü Bali'nin acı günü
Bali'nin vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandı
|22 Ağustos 2019 19:03
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İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin hayatını kaybeden annesi, Gaziantep'te toprağa verildi.
Bir süre önce beyin kanaması geçiren ve Gaziantep'teki özel bir hastanede tedavisi süren Sabiha Bali (84), dün gece hayatını kaybetti.
İslahiye Sıdıka Tayyar Hatun Cami'sinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bali'nin cenazesi İslahiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye Adnan Bali, akrabaları ve yakınları ile Gaziantep Valisi Davut Gül, CHP Gaziantep milletvekilleri İrfan Kaplan ve Bayram Yılmazkaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gaziantep Sanayi Odası ve Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü Başkanı Adil Konukoğlu ile vatandaşlar katıldı.
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