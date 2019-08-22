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Kayyum atamasına destek verdi, otomobili kundaklandı

Adana'da sosyal medyada kayyum atamalarına destek verip şehitleri anan Nihat Aytekin'in otomobili terör örgütü propagandası yapılarak kundaklandı.
 22 Ağustos 2019 19:11
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Kayyum atamasına destek verdi, otomobili kundaklandı

Adana'da sosyal medyada kayyum atamalarına destek verip şehitleri anan Nihat Aytekin'in otomobili terör örgütü propagandası yapılarak kundaklandı.

Olay, gece merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi 3814 Sokak'ta meydana geldi. Nihat Aytekin, sosyal medya hesabından Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasına destek verici paylaşımlarda bulundu. Aytekin, dün Şırnak'ta şehit olan 3 asker için de "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için, ruhları şad mekanları cennet olsun, Türkün intikamı daim olsun" yazısını paylaştı.

Gece saatlerinde de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Aytekin'e ait 01 DC 399 plakalı otomobil kundaklandı. Mahallelinin yangını fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ve mahallelinin yardımıyla otomobil söndürüldü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken kundakçıların duvara 'PKK' yazdığı belirtildi.

Öte yandan olay çevredeki iş yerlerinin kameralarına yansıdı. Görüntülerde 3 kişinin araca benzin döküp yakması, alevler çıkınca ise kaçması görülüyor.

Otomobilin sahibi Nihat Aytekin, olayla ilgili, "Gece yatarken komşularımız kapımızı çaldı ve aracınız yanıyor dediler. Çıktığımızda itfaiye ve mahalleli otomobilimi söndürmeye çalışıyorlardı. Polisler geldi olayı incelediler. Bu 4 gündür kayyum atamalarıyla alakalı paylaşımlar yaptım. Şimdiye kadar tehdit almadım ama tedirginim artık. Bugüne kadar kimseyi incitmedim. Ben insancıl bir insanım kimseden böyle bir kötülük beklemiyorum. Benim aracıma oldu başka kişilere zarar vermesinler. Malıma gelsin önemli değil, devletimiz baki olsun yeter" diye konuştu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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