1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye seracılıkta dünya ile yarışıyor

Tarımda dünyada 7'nci, Avrupa'da 1'inci sırada yer alan Türkiye, örtüaltı yetiştiricilikte ise dünyada 4'üncü olarak İspanya ile yarışıyor.
 22 Ağustos 2019 19:19
Yazdır
Türkiye seracılıkta dünya ile yarışıyor

Tarım ve Orman Bakanlığının verilerine göre, 1940'lı yıllarda Antalya'da başlayan seracılık 1975 ile 1985 yılları

arasında en hızlı artışı göstererek tüm Türkiye'ye yayıldı. Son 10 yılda ortalama seracılık işletme büyüklüğü 2 dekar seviyesinden 4 dekar seviyesine yükseldi. 2018'in sonu itibariyle ise Türkiye'nin toplam örtüaltı varlığı 772 bin 91 dekara ulaştı. Çin, yaklaşık 2 milyon 700 bin hektar örtüaltı alanıyla birinci sırada yer alırken, ikinci sırada Güney Kore, ardından İspanya ve Türkiye dördüncü sırada bulunuyor. Türkiye'de seraların yüzde 46'sı plastik seradan oluşuyor. Geri kalanların yüzde 24'ü alçak tünel, 17'si yüksek tünel, yüzde 13'ü ise cam sera.

Akdeniz Bölgesi öncü

Örtüaltı üretimde Antalya yüzde 47'lik 3,8 milyon ton payla birinci sırada yer alırken, Mersin yüzde 20'lik 1,6 milyon ton payla ikinci, Adana yüzde 12'lik 970 bin ton payla üçüncü, Muğla ise yüzde 8'lik 657 bin ton pay ile dördüncü sırada yer alıyor. Bu 4 ildeki toplam örtüaltı üretimi yaklaşık 7 milyon ton ile Türkiye'deki üretimin yaklaşık yüzde 87'sini oluşturuyor. Türkiye'nin örtüaltı bitkisel üretim değeri yaklaşık 10 milyar TL'yi buluyor.

Türkiye'deki seraların yüzde 48'inde domates, yüzde 14'ünde salatalık, yüzde 11'inde karpuz, yüzde 9'unda biber, yüzde 4'ünde patlıcan, yüzde 4'ünde muz, yüzde 3'ünde kabak, yüzde 2'sinde kavun, yüzde 2'sinde çilek ve geri kalan yüzde 3'ünde diğer sebze ve meyveler yetiştiriliyor.

Devlet tarafından Bakanlar Kurulu kararı ile kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği'ne uygun olarak yetiştiricilik yaptığı tespit edilen ve kayıt altına alınan üreticilere Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatiflerince 10 milyon TL üst limite kadar yüzde 25 ile yüzde 75 arası faiz indirimi yapılmak suretiyle kredi kullandırılabiliyor. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yayımlanan 324 ve 335 sayılı Milli Emlak Tebliğleri uyarınca teknolojik ve jeotermal sera yatırımı konusunda en az 10 milyon ABD doları karşılığı TL tutarında yatırım yapmayı ve yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren en az on kişiye on yıl süreyle istihdam sağlamayı taahhüt eden yatırımcıya hazineye ait taşınmazların kullanma izni veya irtifak hakkı tesis edilebiliyor.

Öte yandan TÜİK verilerine göre örtüaltı sebze üretiminin 7 milyon 535 bin 511 ton, meyve üretiminin 535 bin 515 ton, süs bitkileri üretiminin 1 milyar 211 milyon 202 bin 223 adet olduğu kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin varlıkları arttı, yükümlülükleri azaldı
22 Ağustos 2019 23:00		 Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
22 Ağustos 2019 21:13
Sarımsak halde 15, pazarda 30 lira
22 Ağustos 2019 19:15		 Merkez Bankası rezervleri azaldı
22 Ağustos 2019 14:53
Çeyrek altın ne kadar?
22 Ağustos 2019 12:26		 Doların yükselişi devam ediyor: 5,76 TL
22 Ağustos 2019 12:21
Bakan Varank: Yapay Zeka Enstitüsü kurmayı planlıyoruz
22 Ağustos 2019 12:17		 MKEK'ten 7,5 ayda 45 bin yerli silah
22 Ağustos 2019 11:32
Milli İHA bu kez yangının üstüne gitti
22 Ağustos 2019 11:15		 Gaziantep'te suyun maliyeti yüzde 75 düşecek
22 Ağustos 2019 11:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:06 - Başkentli kadınlar en çok kreş istiyor23:00 - Türkiye'nin varlıkları arttı, yükümlülükleri azaldı22:56 - ÖSYM Başkanı'ndan, 2019 KPSS sonuç tarihi için açıklama22:47 - Memur Sen Başkanı, memurlar.net'teki habere cevap verdi ama açıklamadı22:37 - Dünya Sağlık Örgütünden 'mikroplastik' çağrısı22:30 - Ar-Ge maliyetleri vergi teşvikleriyle azalıyor22:23 - Kalp krizi geçiren Orman Muhafaza Memuru öldü22:18 - Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi22:11 - Sıfır Atık Projesi'ne 32 bin okuldan başvuru22:06 - 'Park modeli' yurt dışında yaşayan Türkleri rahatlattı
22:01 - Bilinçsiz sulama ve ilaçlama Iğdır'ı kuraklaştırıyor21:56 - Gümrüklerde 'hız' ve 'yerlilik' dönüşümü21:50 - Milli servetimiz çöpe gidiyor21:44 - 'Drone' ile izlenen evden 4 milyon liralık hırsızlık21:38 - Hassas görevlerin güçlü silahı MPT-5521:33 - Markette sebze yetiştiriyor21:28 - SGK çalışanı göçmen kaçırırken yakalandı21:23 - Marmaris'te polis teyakkuzda, mahalleli nöbette
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmelerde, 11 hizmet kolunun taleplerinde, hiç uzlaşılan konu yok mu?
Toplu sözleşmede, 20 gün boyunca ne olduğu anlaşılmadı
Görevi biten Rektör, bu twiti atıp sildi
'Memurlar, THK'nın uçakları ile uçmak istemiyor, nokta!
127 General ve amiralin görev yeri değiştirildi
Bakan Selçuk okulların açılış ve ara tatil tarihlerini açıkladı
MEB Bakan yardımcısı, Danıştay üyeliğine geri döndü
'20 gün boyunca uykusuz kaldık, kazanımlarımız nerde?'
General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri
2019 yılı Öğretmen Mazeret Tayin Robotu yayında
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
caf caf 1
portakalcicegi2017 1
Yatılı misafir 8
Duygusal zeka 1
kıvılcım nickli yazar 1
şemsiye 1
we can always come back to this 1
diyarbakır,mardin ve van belediyelerine kayyum atanması 1
supporters 2
şu an çalan şarkı 1
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri 66 İşçi Alacak
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
MEB 18 Engelli, 10 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Van Saray Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bereketli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
2. Ana Bakım Merkezi Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam