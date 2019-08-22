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Burslu okuyacak tekstil mühendisleri istihdam edilecek

Tekstil ve hazır giyim sektörleri, bu yıl burslu şekilde tekstil mühendisliklerine yerleşen gençleri, Araştırma Geliştirme Merkezlerinde (ARGE) istihdam etmek için gün saymaya başladı. Hedefin, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde katma değerli üretimi daha yukarı taşımak olduğu belirtildi.
 22 Ağustos 2019 19:31
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Burslu okuyacak tekstil mühendisleri istihdam edilecek

Tekstil ve hazır giyim sektörleri, bu yıl burslu şekilde tekstil mühendisliklerine yerleşen gençleri, Araştırma Geliştirme Merkezlerinde (ARGE) istihdam etmek için gün saymaya başladı. Hedefin, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde katma değerli üretimi daha yukarı taşımak olduğu belirtildi.

Ege Tekstil ve Ham maddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, tekstil sektöründe katma değerli ürün üretimini ve ihracatı arttırmak için çok sayıda Araştırma Geliştirme (ARGE) Merkezinin faaliyet gösterdiğini; ancak bu AR-GE Merkezlerinin nitelikli tekstil mühendisi bulamaz noktada olduklarını, bu nedenle tam kapasite çalışmakta zorlandıklarına dikkati çekti.

Gençlerin tekstil mühendisliğini tercih etmeleri amacıyla Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ile yürüttükleri "Modanın Mühendisleri" projesinin kısa sürede Türkiye genelindeki tüm tekstil ve konfeksiyon ihracatçı birlikleri ile Tekstil Sanayicileri İşverenleri Sendikasının desteği sonrasında Türkiye genelinde bir projeye dönüştüğünün altını çizen Eskinazi, "Ticaret Bakanlığının oluru sonrasında, YÖK ile burs protokolü imzaladık. Geçen yıl tekstil mühendisliklerine ayrılan kontenjanın yüzde 42'si dolmuşken, bu yıl bu oran Burs Projesi sayesinde yüzde 92'ye yükseldi. tekstil mühendisliğini tercih eden 89 öğrenci burs almaya hak kazandı. Bu gençler 5 yıl sonra Tekstil mühendisliğinden mezun olduklarında Tekstil sektöründe AR-GE Merkezlerinde katma değerli ürün üretimi için istihdam edilecekler" şeklinde konuştu.

İki sektörün ortalama ihraç fiyatı Türkiye'nin 6 katı

Tekstil sektörünün bu gençlere ihtiyacı olduğu bilgisini veren Eskinazi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burs projesi ile nitelikli tekstil mühendisi yetişmesinin yolunu açarken, öte yandan Türkiye'de tekstil bitiyor algısını da yıktık. Türkiye'de en büyük yatırımlar ve istihdam tekstil ve hazır giyim sektörlerinde. Türkiye'nin ortalama ihraç fiyatı 1.5 dolar seviyesinde iken, Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin ortalama ihraç fiyatı 9 dolar, Türkiye'nin ortalama ihraç fiyatının altı katı katma değerli ürün ihraç ediyoruz. Amacımız bu oranı en az 10 katına çıkarmak."

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, tekstil mühendisliğinin algısının yükseltilmesi amacıyla yürüttükleri Modanın Mühendisleri projesine destek veren İzmir Milli Eğitim İl Müdürlüğü, lise ve üniversitelere de teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Kampanyanın başarısında rehber öğretmenler ve sosyal medya etkili oldu

Modanın Mühendisleri projesinde yaptıkları çalışmalarda İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları iş birliği sayesinde okul müdürleri ve rehber öğretmenlerle çok verimli toplantılar yaptıklarını belirten Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş da, sosyal medyayı çok etkin kullanarak, liselerin kariyer günlerine katılıp tekstil mühendisliğini anlatarak gençlere ulaştıklarını, İzmir'de Ege ve Dokuz Eylül Üniversitelerindeki Tekstil Mühendisliklerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin üretip ihraç etmek zorunda olduğuna vurgu yapan Sertbaş, "Ülkemizde aslında tüm mühendisliklerin nitelikli gençler ile dolması gerekli. Biz sektör olarak bu yönde ilk adımı attık. Nitelikli öğrencilerin tekstil mühendisliğine ilgisinin önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Bunun yanında ara eleman ihtiyacımızı çözecek meslek liseleri ile de ilgili çalışmaları önümüzdeki dönemde yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Tekstil mühendisliğini tercih eden ilk 20 binde yer alan gençler asgari ücret kadar bursa hak kazanırken 20 ile 50 bin arasındaki gençler asgari ücretin yüzde 70'i oranında burs alabilecek. 50 bin ile 80 bin arasındaki gençler ise asgari ücretin yarısı kadar burstan yararlanabilecek.
İhlas Haber Ajansı
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