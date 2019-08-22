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Canlı yayında, fakülte sınavı

Tunceli'de 354 kişinin başvurduğu 120 öğrencinin alınacağı Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı kameralar eşliğinde canlı yayınla yapılıyor.
 22 Ağustos 2019 19:35
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Canlı yayında, fakülte sınavı

Tunceli'de 354 kişinin başvurduğu 120 öğrencinin alınacağı Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı kameralar eşliğinde canlı yayınla yapılıyor.

Bir yıl önce kurulan MÜ Spor Bilimleri Fakültesi, özel yetenek sınavları, üniversite yerleşkesinde bulunan spor salonunda başladı. Özel yetenek sınavını kazanmak isteyen adaylar, fotoselden giriş yaptıktan sonra temel beceri, yeti, sür'at ve dayanıklılık içeren parkuru zamanında tamamlamak için ter döküyor. Adayların sınavlarını hem salonda isteyen hemde internetten canlı yayınla herkes takip edebiliyor.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Cemal Gündoğdu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen sınavlarda aynı üniversiteden 6 akademisyen daha gözlemci olarak katıldığı sınavların 25 Ağustos'a kadar devam edeceği aktarıldı.

Özel yetenek sınavına ilişkin bilgi veren İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, oluşturulan sınav parkurunun farklı branşlara özgü temel beceri, yeti, sür'at ve dayanıklılıktan oluştuğunu söyledi.

Parkurun adayın fotoselden giriş yapması ile başladığına değinen Gündoğdu, "Fotoselden giriş yaptıktan sonra adayın derecesi başlıyor. Sonra istasyonları tek tek gezerek bitiriyor ve koşuyla birlikte fotoselden çıkış yapıyor. Çıkışla birlikte adayın derecesi belli oluyor" dedi.

" Sınavlar, objektif şekilde yapılıyor"

Spor Bilimleri Fakültesi'nin ilk defa beden eğitimi öğretmenliği ve spor yöneticiliği bölümlerine öğrenci aldığını anımsatan Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek," Her iki bölüm için YÖK tarafından 60'şar kişilik kontenjan verildi. 120 öğrenci almayı planlıyoruz. Alınacak öğrenciler, ortaöğretim başarı puanı, sınav ve genel yetenek sınavı sonuçlarına göre belirlenecek. Bu sıralama tamamen objektif ve adaletli şekilde yapılıyor. Yetenek sınavları tamamen kamera gözetiminde, teknolojinin tüm imkanlarından faydalanılarak yapılıyor. Aileler, adaylar, isteyen herkes izleyebiliyor. Ayrıca youtube üzerinden de canlı yayınlanıyor" diye konuştu.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ülkü Özbey ise, bir yıl önce kurulan fakültelerinin genç ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirterek, sınavların, 25 Ağustos tarihinde sona ereceğini kaydetti.
İhlas Haber Ajansı
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