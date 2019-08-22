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HKÜ, kontenjanının tamamına yakınını doldurdu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2019 YKS Yerleştirme Sonuçları ile birlikte kontenjanının tamamına yakınını doldurdu.
 22 Ağustos 2019 19:39
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HKÜ, kontenjanının tamamına yakınını doldurdu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2019 YKS Yerleştirme Sonuçları ile birlikte kontenjanının tamamına yakınını doldurdu.

Türkiye'nin hemen her ilinden tercih edilen HKÜ, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Bu yıl da 51 ilden gelen öğrencilerine eğitim verecek olan HKÜ, yeni öğrencilerinin kayıtlarını alarak 2019-2020 eğitim-öğretim hayatına başlayacak. Gaziantep'te bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak kurulan, bilim, sanat, kültür ve spor ışığında; 7 fakülte, 25 bölüm ve 1 meslek yüksekokulu ile eğitim hayatını başarıyla sürdüren Hasan Kalyoncu üniversitesi (HKÜ), kontenjanını yüksek oranda doldurdu.

15 bölüm ilk 10'da, 5 bölüm ilk 5'te

Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren HKÜ, 15 bölümüyle vakıf üniversiteleri arasında ilk 10'a, 5 bölümü ile vakıf üniversiteleri arasında ilk 5'e girerek önemli bir başarıya daha imza attı. Taban puanlarına göre HKÜ'nün; Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Diyaliz bölümleri Türkiye'de ki vakıf üniversiteleri arasında ilk 5'te, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo, Televizyon ve Sinema, İktisat, İşletme, İngilizce Öğretmenliği, İç Mimarlık, Anestezi, Adalet bölümleri ise vakıf üniversiteleri arasında ilk 10'da yer aldı.

"Yeni öğrencilerimiz aramıza hoş geldiniz''

Kayıt döneminde üniversiteye gelen öğrencilerle birebir ilgilenen HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, "Tercihlerin açıklanmasıyla birlikte üniversitemiz, kontenjanının tamamına yakınını doldurarak büyük bir başarıya imza attı. Uluslararası işbirliği, güçlü akademik kadrosu, akıllı kampüs imkanı, uygulamalı eğitimleri, fiziki donanımı gibi özellikleri ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencilerini geleceğe hazırlamak için tüm olanaklarını seferber ediyor. Bu anlamda öğrencilerimiz, aldıkları eğitimin ayrıcalıklarını öğrenim hayatı dahil mezun olduktan sonra da hissedeceklerine karşı olan inancım sonsuzdur. Hasan Kalyoncu Üniversitesinin yeni öğrencileri aramıza hoş geldiniz. Sizleri gönülden tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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