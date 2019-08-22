Eski astsubay dehşet saçtı: 3 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 10.30 sıralarında, Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, önünden geçtiği kahvedeki 3 kişi ile yoldan motosikletle geçen kişiye, henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kahvedeki Necmettin Şahinoğlu ve Hayati Özkaya ile motosiklet sürücüsü Okan Develi, yaşamını yitirdi. Yaralı 1 kişi ise ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

BABALARI, GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Adana'da, kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaşamını yitiren motosikletli Okan Develi'nin, çocuklarının gözü önünde vurulduğu öğrenildi. Okan Develi'nin, ateş açılan ve Necmettin Şahinoğlu ile Hayati Özkaya'nın hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kahveye yakın evinden çıkıp, motosikletle yoldan geçerken, vurulduğu belirtildi. Develi vurulduktan sonra 1'i kız 3 çocuğunun korkup, kahveye sığındığı ve komşular tarafından sakinleştirildiği öğrenildi. Çocuklar, babalarının cansız bedenine bakıp, uzun süre gözyaşı döktü.

Öte yandan silahlı saldırının gerçekleştirildiği bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahalleli ise saldırı nedeniyle panik yaşadı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için mahalleyi ablukaya aldı.

SALDIRGAN YAKALANDI, ESKİ ASKERMİŞ

Adana'da, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Güçlü Doğan T. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Güçlü Doğan T.'nin, eski astsubay olduğu ve yaklaşık 4 yıl Demokratik Sol Parti (DSP) Yüreğir İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğu ortaya çıktı. Güçlü Doğan T.'nin, 7 Haziran 2015'teki genel seçim öncesi, Adana milletvekilliği için CHP'den aday adayı olduğu öğrenildi. Güçlü Doğan T.'nin, CHP'li 38 bin 36 kayıtlı üyenin oy kullandığı ön seçimde, 506 oy aldığı belirtildi. Güçlü Doğan T.'nin ayrıca askerlikten psikolojik sorunları nedeniyle ayrıldığı ileri sürüldü. Emniyette sorgulanan Güçlü Doğan T.'nin, cinnet getirmesi sonucu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

Öte yandan saldırıda tabancayla vurulan Necmettin Şahinoğlu, Hayati Özkaya ve Okan Develi'nin cansız bedenlerinin otopsi için Adana Adli Tıp Kuruma götürüldüğü öğrenildi.