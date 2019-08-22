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İBB'nin katı atık tesisi, vatandaşları isyan ettirdi

Küçükçekmece'de yerleşim merkezinin ortasında kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Katı Atık Aktarma Merkezi'nden gelen kokular, yollardaki çöp suları, çevrede yaşayan vatandaşları canından bezdirdi. Çok sayıda sitenin ortasında kalan katı atık tesisinden yükselen koku nedeniyle çevre sakinleri pencerelerini dahi açamıyor. Kötü koku ve çevre kirliliğinden rahatsız oldukları için imza kampanyası başlatan vatandaşlar, tesislerin şehir dışına taşınmasını istiyor.
 22 Ağustos 2019 19:55
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İBB'nin katı atık tesisi, vatandaşları isyan ettirdi

İBB'ye ait Katı Atık Aktarma Merkezi Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde birçok sitenin tam ortasında yer alıyor. Tesislere her gün birçok ilçeden çöp kamyonları gelerek burada daha büyük araçlara aktarma yapıyor ve toplanan çöpler il dışındaki geri dönüşüm tesislerine sevk ediliyor. Aktarma tesisi çevresindeki sitelerde yaşayan semt sakinleri, uzun bir süredir, buradaki kötü kokudan ve çöp kamyonlarının seferleri sırasında yollara akan çöp suyundan oldukça rahatsız. 2014 yılından beri İBB'ye çok sayıda başvuru yapan site sakinleri aradan geçen zamanda hiçbir sonuç alamadı. Şimdilerde imza kampanyası başlatan vatandaşlar, söz konusu tesislerin şehir dışında uygun bir yere taşınmasını talep ediyor. İmza kampanyasını başlatan site sakinlerinden Ferhat Baldo, yaşadıkları sorunları anlattı.

"BİZ ARTIK NEREYE BAŞVURU YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Atakent Mahallesi'nde 30 büyük sitenin bulunduğuna dikkat çeken Baldo, "En az 250 bin kişi bu bölgede yaşıyor. Bölgenin temizliği ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Caddeler üzerine çöp kamyonlarından akan sıvı, bölgede hastalıklara yol açıyor. Bu tesisin buradan kaldırılması için Yıllardır başvuru yaptık ama sonuç alamadık. Bize sadece, 'temizliği yapıyoruz' diyorlar. Halbuki bu temizlik yeterli değil. Tüm caddelere akan çöp sıvılarının temizliğinin yapılması gerekiyor. Biz bu mikropları çocuklarımıza taşıyoruz. Bölgede 5 büyük hastane, aynı zamanda yüzlerce okul var. Binlerce insan yaşıyor. Biz artık nereye başvuru yapacağımızı şaşırdık" dedi

"YETKİLİLERDEN BU MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Baldo, "Atakent Mahallesi'nin ortasında tahminen bin 500 çöp kamyonu buraya çöp getiriyor. Gelen çöpler buradan aktarılarak başka yere götürülüyor. Belediyeden tek istediğimiz bu tesisleri şehrin daha tenha, daha az nüfusu olan bölgeye taşıması. Bu talep için imza kampanyası başlattık, site sakinlerinin çoğu imza atıyor. Bizim koku ile ilgili tabii ki şikayetimiz var ama asıl mesele çevre kirliliği. Bakın buradan çöp kamyonları geçmiş ve caddelere çöpler dökülmüş. Bu çöpler kuruyup havaya karışıyor, bu da bize sıkıntı yaşatıyor. Bu bölgede yaşayan insanların sayısı çok fazla ve sürekli büyüyor burası. Bizim yetkililerden bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz. İmza kampanyamızı çok yakında Küçükçekmece Belediye başkanına sunacağız" diye konuştu.

"BURADAKİ HAŞERATLAR BÜTÜN ÇEVREYE ULAŞIYOR VE SAĞLIK İÇİN BÜYÜK RİSK ARZ EDİYOR"

5 yıldır atık tesisinin hemen yanındaki sitede oturduğunu söyleyen Ali Akalın da, "Talebimiz, bu tesisin bir an önce buradan kalkması. Bu çevrede oturanlar olarak büyük rahatsızlık duyuyoruz. Kokusu ile birlikte burada kimyasal atıkların olduğu da muhtemel. Bu sağlık açısından herkese zararlı. Buradaki haşeratlar bütün çevreye ulaşıyor ve sağlık için büyük risk arz ediyor. Belediyenin her seferinde ''yer bulamıyoruz, idare edin' diye bir cevabı var. Bu doğru değil tabii. Belediyenin sorunların çözümü için var ama bu soruna bir çözüm getirmiyor" ifadelerini kullandı.
DHA
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