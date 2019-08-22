Ordu Valiliği'nden meteorolojik uyarı
Ordu Valiliği'nden yapılan meteorolojik uyarıda, bazı ilçelere metrekareye 100 kilograma kadar yağış düşebileceği belirtildi.
|22 Ağustos 2019 20:19
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Ordu Valiliği'nden yapılan meteorolojik uyarıda, bazı ilçelere metrekareye 100 kilograma kadar yağış düşebileceği belirtildi.
Yapılan açıklamada, Ordu genelinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saat 23.00 ile yarın öğlen saatlerine kadar devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların, Altınordu ilçesinin batısı, Ünye, Fatsa, Perşembe, İkizce, Çaybaşı bölgelerinde etkisini arttırarak, çok kuvvetli (75-100 kilogram) olması tahmin edilmektedir. Yağışlarla birlikte görülmesi beklenen ani su baskını, dolu ve yıldırım hadisesine karşı dikaktli olması gerekmektedir" uyarısında bulunuldu.
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