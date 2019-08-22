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Bitki çaylarında korkutan laboratuvar sonuçları

Dört mevsim tüketilen bazı bitki çaylarının yapılan araştırmalar sonucunda hiç de masum olmadığı ortaya çıktı. Laboratuvar ortamında yürütülen çalışmada, piyasada satılan poşet çaylar ve tek tür olarak paketlenmiş bitkisel drogların içinde böcek parçaları, kaş, kirpik gibi yabancı maddeler tespit edildi.
 22 Ağustos 2019 20:27
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Bitki çaylarında korkutan laboratuvar sonuçları

Doğal ve sağlıklı olduğu algısıyla son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye'de bitkisel ürünlere yoğun talep var. Ancak bitkisel ibaresiyle satılan ambalajlı ürünlerin tamamen bitkisel içerikli olup olmadığı, içeriği ile ambalajın üstündeki etiketin birbirini tutup tutmadığı, yabancı maddeler ya da katkı maddeleri içerip içermediği merak konusu olmuş durumda. Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özdemir Nath, bu konuda laboratuvar ortamında yürüttükleri bilimsel çalışmanın çarpıcı sonuçları açıkladı.

Piyasada satılan poşet çaylar ve tek tür olarak paketlenmiş bitkisel drogların içinde böcek parçaları, kaş, kirpik gibi yabancı maddeler tespit ettiklerini belirten Dr. Nath, "Mikroskobik incelemelerde neler bulunduğunu ve doğru türün olup olmadığını tespit ediyoruz. Ne yazık ki hem poşet hem de mono drog dediğimiz tek olarak bitkilerin paketlendiği ambalajların içerisinde böcek parçaları, kaş, kirpik ve saç teli gibi çok farklı yabancı maddelere rastladık. Aynı zamanda üzerinde yazan bitkiyi bulamadığımız çok örnek oldu. Örneğin üzerinde adaçayı diyor ama içerisine başka birçok bitki karışmış durumda olabiliyor" dedi.

FAYDASINDAN ÇOK ZARAR VEREBİLİR

Bu tarz yabancı maddelerin insan sağlığı için yan etkilerinin olduğunu söyleyen Dr. Nath, "Bizim için en zararlı olan şey bitkisel çay veya bitkisel ürün olarak piyasaya sürülmüş şeylerin içerisinde kimyasal maddeler de çıkabiliyor. Bunu da kimyasal analizlerle ortaya çıkarabiliyoruz. Bu çok daha ciddi bir tehdit oluşturuyor. Aslında bu konuda bitkisel ürünler de çok önemli. Çünkü tek bir bitkinin içinde bile yüzlerce etken madde olabiliyor. Dolayısıyla bitkisel ürün, gıda takviyesi diye satılan birçok ürünün içerisindeki maddeler kişilerin kronik hastalıkları için kullandıkları ilaçlarla etkileşebiliyor. Bir de içerisine bu tarz kimyasal maddeler eklenmişse o zaman çok daha ciddi risk faktörü oluşturuyor. Karaciğer ve böbrekler üzerinde çok ciddi toksik etki oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

ECZACILARA DANIŞMADAN ALMAYIN

"Bitkilerin iyi tarım uygulamaları çerçevesinde her bir türün kontrollü bir şekilde üretilmesi ve standart bir şekilde paketlenip halka ulaştırılması gerekiyor" diyen Dr. Nath, Tıbbi bitkisel çayların önemli bir uzmanlık gerektirdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu konuda lisans düzeyinde eğitim alan tek meslek grubu eczacılardır. Bu nedenle de tıbbi etkisi olan her türlü bitkisel ürünün kullanımı konusunda danışılması gereken kişiler eczacılardır."

Dr. Nath sözlerini şöyle noktaladı:

"Türkiye'de bitkileri çok farklı yerlerde bulabiliyoruz. Halk buna alışık. Ama benim önerim bu ürünleri eczanelerden almaları. Eczacıların da bu konuda halka biraz daha fazla destek olmasını istiyoruz. Eczanelerde bitkisel ürünleri bulundurmaları gerektiğini düşünüyorum.
DHA
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