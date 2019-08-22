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Siirt'te 'pat pat' devrildi: 1'i ağır, 12 yaralı
Siirt'te, "pat pat" tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı.
|22 Ağustos 2019 20:41
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Siirt'te, "pat pat" tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı.
İl merkezindeki Deyr mevkisinde bulunan bağlarından Gökçebağ beldesine giden Serhat Evin'in kullandığı tarım aracı, Eruh-Siirt çevre yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile Hülya, Rojda, Cindi, Havva, Şilan, Reyhan Esila, Abdulsamet, Elif Ecrin, Mirza, Zilan ve Sehliya Evin yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Rojda Evin'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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