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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Ambulans ile 2 otomobilin karıştığı kazada, biri ambulansta taşınan hasta 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
 22 Ağustos 2019 21:03
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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, biri ambulans 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya-Çavdarhisar kara yolunun Yalnızsaray Kavşağı'nda 2 otomobil ve bir ambulans çarpıştı.

Kazada, ambulansta taşındığı ve durumunun ağır olduğu belirtilen hasta ile otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan 3'ü sağlık personeli 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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