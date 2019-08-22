1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Marmaris'te polis teyakkuzda, mahalleli nöbette

Marmaris'te son 4 gün içinde, aynı bölgede ve aynı saatlerde 4'üncü kez orman yangını çıktı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, terör, trafik ve istihbarat ekipleri, yangından 10 dakika önce bir motosiklet üzerinde zayıf yapılı, kirli sakallı ve düzgün giyimli iki kişinin hızla bölgeden uzaklaştığı yönünde iddialar üzerine ormanlık alanda geniş çaplı arama başlattı.
 22 Ağustos 2019 21:23
Yazdır
Marmaris'te polis teyakkuzda, mahalleli nöbette

Marmaris'in Beldibi Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine bitişik kızılçam ağaçlarının bulunduğu sık orman alanında, bugün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören bir beyaz eşya firmasının teknisyeni Murat Aydın, orman ve itfaiye ekiplerine yangını bildirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 2 itfaiye aracı ile orman ekiplerine ait 3 arazöz, 20 orman işçisi, 10 yangın müdahale ekibi ve 1 helikopter söndürme çalışması yaptı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

19 Ağustos'ta çıkan yangında 3, 20 Ağustos'taki yangında 3, bugün ise 1 olmak üzere son 4 gün içinde bölgede 6 dönümlük alan yandı. Görgü tanıklarının, scooter tipi motosiklette kirli sakallı, iyi giyimli ve zayıf yapılı bir kişinin 3 gündür bölgede gezindiğini söylediği öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kameraları kayıtları incelemeye alındı. Polis, kundaklama şüphesiyle araştırma başlattı.

Yangını görünce yetkililere bildiren Murat Aydın, "Tamir işi için mahalleye geldiğimde dumanları görerek, hemen itfaiye ve ormanı aradım. İşimi bırakarak, gelen itfaiye ekiplerine söndürmede yardımcı oldum" dedi.

BİR YANGIN DAHA ÇIKTI

Marmaris'in Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında bir yangın daha çıktı. Saat 15.30 sıralarında çıkan ve 1 dönüm alanın zarar gördüğü alana 25 metre mesafede çıkan bugünkü ikinci yangın da kısa sürede söndürüldü.

Son 4 gün içinde, aynı bölgede ve aynı saatlerde 4'üncü kez orman yangını çıkmış oldu.

Polis ekipleri, ormanlık alanda bir şüphelinin görülmesi üzerine araziye girip arama çalışması başlattı.

POLİS ŞÜPHELİ 2 KİŞİ İÇİN TEYAKKUZDA, MAHALLE SAKİNLERİ NÖBETTE

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, terör, trafik ve istihbarat ekipleri, yangından 10 dakika önce bir motosiklet üzerinde zayıf yapılı, kirli sakallı ve düzgün giyimli iki kişinin hızla bölgeden uzaklaştığı yönünde iddialar üzerine ormanlık alanda geniş çaplı arama başlattı. 50 polis şüphelileri bulmak için 1 hektar kızılçam ve makilik alanla kaplı sarp dağ eteklerinde aramalarını sürdürdü. Aramalara Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı helikopter havadan destek verdi. Yangının çıktığı yerin 25 metre uzağında ise çakmak bulundu. Muhafaza altına alınan çakmak üzerinde parmak izi araştırması yapıldı. Mahalle sakinleri ormana çıkan patika yollarda köpekleri ile dolaşarak nöbete başladı.

Ormanlık alana çıkan yollarda ve apartmanlardaki güvenlik kameraları inceleme altına alındı.

Mahalledeki bir sitenin yöneticisi Murat Akgün, "Sitemizde dostlarımızla beraber bekliyoruz. İki gün önce iki defa bugünde iki olmak üzere toplam 4 defa yangın çıkarıldı. Görsek gerekeni kendimiz yapar güvenlik güçlerine teslim ederiz. Korku ve panik içindeyiz. Polislerimizle beraber nöbet tutacağız. Vatan hainliği bu olsa gerek" dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sabotaj ihtimaline karşı 3 araç ve 6 kişi yaya olmak üzere bölgede sürekli devriye gezeceği öğrenildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi
22 Ağustos 2019 22:18		 Bilinçsiz sulama ve ilaçlama Iğdır'ı kuraklaştırıyor
22 Ağustos 2019 22:01
Düzce'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
22 Ağustos 2019 21:18		 100 bin liraya tespih satıyorlar
22 Ağustos 2019 21:08
Ordu Valiliği'nden meteorolojik uyarı
22 Ağustos 2019 20:19		 İBB'nin katı atık tesisi, vatandaşları isyan ettirdi
22 Ağustos 2019 19:55
Kayalarla ulaşıma kapattığı köy yoluna 'satılıktır' tabelası astı
22 Ağustos 2019 18:18		 Millet Bahçesi'nin scooterli güvenlik görevlileri
22 Ağustos 2019 17:20
Edremit sahili alev alev...Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
22 Ağustos 2019 15:59		 Market sahibinden borçlularına duyuru: Borçlarınız ödendi
22 Ağustos 2019 13:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:11 - Patates tarlada 1 lira, markette 4,5 lira23:06 - Başkentli kadınlar en çok kreş istiyor23:00 - Türkiye'nin varlıkları arttı, yükümlülükleri azaldı22:56 - ÖSYM Başkanı'ndan, 2019 KPSS sonuç tarihi için açıklama22:47 - Memur Sen Başkanı, memurlar.net'teki habere cevap verdi ama açıklamadı22:37 - Dünya Sağlık Örgütünden 'mikroplastik' çağrısı22:30 - Ar-Ge maliyetleri vergi teşvikleriyle azalıyor22:23 - Kalp krizi geçiren Orman Muhafaza Memuru öldü22:18 - Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi22:11 - Sıfır Atık Projesi'ne 32 bin okuldan başvuru
22:06 - 'Park modeli' yurt dışında yaşayan Türkleri rahatlattı22:01 - Bilinçsiz sulama ve ilaçlama Iğdır'ı kuraklaştırıyor21:56 - Gümrüklerde 'hız' ve 'yerlilik' dönüşümü21:50 - Milli servetimiz çöpe gidiyor21:44 - 'Drone' ile izlenen evden 4 milyon liralık hırsızlık21:38 - Hassas görevlerin güçlü silahı MPT-5521:33 - Markette sebze yetiştiriyor21:28 - SGK çalışanı göçmen kaçırırken yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmelerde, 11 hizmet kolunun taleplerinde, hiç uzlaşılan konu yok mu?
Toplu sözleşmede, 20 gün boyunca ne olduğu anlaşılmadı
Görevi biten Rektör, bu twiti atıp sildi
'Memurlar, THK'nın uçakları ile uçmak istemiyor, nokta!
127 General ve amiralin görev yeri değiştirildi
Bakan Selçuk okulların açılış ve ara tatil tarihlerini açıkladı
MEB Bakan yardımcısı, Danıştay üyeliğine geri döndü
'20 gün boyunca uykusuz kaldık, kazanımlarımız nerde?'
General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri
2019 yılı Öğretmen Mazeret Tayin Robotu yayında
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
burunda sivilce çıkması 1
kıvılcım nickli yazar 1
24.08.2019 başakşehir vs fenerbahçe maçı 1
Duygusal zeka 1
tesel-ya 1
vahap beyaz 2
Metinalkan 2
Kararsızlık 1
23.08.2019 beşiktaş vs göztepe maçı 1
şemsiye 1
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri 66 İşçi Alacak
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
MEB 18 Engelli, 10 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Van Saray Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bereketli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
2. Ana Bakım Merkezi Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam