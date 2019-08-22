Markette sebze yetiştiriyor
|22 Ağustos 2019 21:33
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Erzurum'un Narman ilçesinde yaşayan Ali Lazut (50), satışını yaptığı fideleri iş yerinde yetiştiriyor. Fidelerin tanıtımını bu şekilde yapan Lazut, ürünleri müşterilerine de tattırıyor.
İlçeye bağlı İbrahim Erkal Caddesi'nde market işletmeciliği yapan Ali Lazut'un iş yerinin vitrini, görenleri hayran bırakıyor.
Sattığı sebze fidelerini ekerek vitrininde sergileyen Lazut, yetişen ürünleri müşterilerine tattırarak tanıtımını yapıyor.
Şimdiye kadar 3 binden fazla domates, salatalık ve biber fidesi sattığını belirten Ali Lazut, "Çeşitleri hem vitrinimi süslemek hem de fidelerimin kalitesini müşterilerime göstermek, 'fidelerim böyle ürün veriyor' demek için bu yolu seçtim. Markete gelen müşteriler önce şaşırıyor, sonra çok beğeniyor. Fideleri hem yakından görüyor hem de tatlarına bakıyorlar. Tadına bakınca 'gelecek yıl fideleri senden alacağız' diyorlar. Biz de gelecek yılı bekliyoruz" diye konuştu.
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