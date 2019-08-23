İbrahim Er, neden Danıştay üyeliğine atandı?
|23 Ağustos 2019 00:04
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Milli Eğitim Bakan yardımcısı İbrahim Er, 22 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle, kalan süreyi tamamlamak kaydıyla, Danıştay üyeliğine atandı. Er daha önce 2011 ila 2018 yılları arasında da, Danıştay üyeliği görevini yapmıştı.
Bu atama bazı çevrelerde, Er'in Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile anlaşamadığı, bu nedenle eski görevine atandığı şeklinde yorumlandı.
Ancak, memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre, durum bu şekilde değil.
Bakan yardımcısı İbrahim Er'in, 2020 yılında yaş haddinden emekliye ayrılacak Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'den sonra Danıştay başkanı olacağı ifade ediliyor.
1955 doğumlu olan şuanki Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, 20.03.2020 tarihinde, yaş haddinden emekli olacak.
Danıştay Kanuna göre, Danıştay Başkanı seçilebilmek için, 6 yıl Danıştay üyesi olarak görev yapılması gerekmektedir. İbrahim Er, Danıştay Kanununda yer alan bu şartı taşıyor.
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