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Hassas görevlerin güçlü silahı MPT-55

MKEK, yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olma özellikleriyle ön plana çıkan, meskun mahal gibi dar alanlarda kullanılabilen MPT-55'i güvenlik güçlerine kazandırıyor.
 22 Ağustos 2019 21:38
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Hassas görevlerin güçlü silahı MPT-55

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından, yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olma özellikleriyle ön plana çıkan, meskun mahal gibi dar alanlarda kullanılabilen Milli Piyade Tüfeği (MPT-55) güvenlik güçlerinin kullanımına sunuluyor.

Türk savunma sanayisi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda savunma ve havacılığa yönelik ürün geliştirme ve üretim çalışmaları yürütüyor. Hafif silahlar grubunda son dönemde geliştirilen tabanca ve tüfeklerin seri üretimi başarılı şekilde sürdürülüyor.

Silah üretiminde köklü bir geleneğe sahip olan MKEK, 5,56 milimetrelik bir piyade tüfeğine ihtiyaç duyulması sebebiyle MPT-76'dan edilen tecrübeler ışığında MPT-55'i geliştirdi. MKEK, 2017'de MPT-55 tüfeğinin seri üretimine başladı.

Tüfekler, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı personeliyle diğer güvenlik birimlerinde kullanılmaya başlandı.

MKEK mühendisleri tarafından tasarlanan 5,56x45 milimetre kalibreye sahip MPT-55'in uzun ve özellikle meskun mahal gibi dar alanlarda kullanılabilen kısa namlulu (MPT-55K) olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.

SSB ile MKEK arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda güvenlik güçlerinin kullanımına 33 binden fazla uzun namlulu, 8 binden fazla kısa namlulu tüfek sunuldu. Güvenlik güçlerinin envanterine kazandırılan toplam MPT-55 sayısı 41 bini geçti.

Menzili 3 bin 600 metreyi buluyor

MPT-55, özellikle meskun mahal çatışmalarında, komando birliklerinde kullanılabilecek etkili bir yeni nesil piyade tüfeği olarak şekillendirildi.

Yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olma özelliğiyle ön plana çıkan MPT-55, TSK'nin ihtiyacına binaen özgün, muharebe ortamında gece ve gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında kullanılabilecek şekilde geliştirildi.

Ağırlığı 3 bin-3 bin 300 gram olan tüfekle dakikada 850 atım gerçekleştirilebiliyor. Yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere iki atış modu bulunan MPT-55'in etkili menzili 400 metre iken maksimum menzili 3 bin 600 metreye ulaşıyor.

MPT-55, yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olmasıyla dikkati çekiyor. Şarjör çıkarma mandalı, mekanizma ayaklama mandalı ve emniyet mandalının hem sağ hem sol kullanım için çift taraflı olması, silahı benzerlerinden ayıran özellikler olarak öne çıkıyor.

Tüfek, 30 fişek kapasiteli plastik kompozit şarjöre ve üzerine her türlü optik sistemin takılabileceği üniversal pikatini ray sistemine sahip.
Anadolu Ajansı
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