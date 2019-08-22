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Milli servetimiz çöpe gidiyor

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Her yıl yaklaşık 1,7 milyar ekmek, 18 milyon tonun üzerinde meyve ve sebze israf ediliyor. İsraf edilen gıdalarla birlikte emeğimiz, paramız, enerjimiz, milli servetimiz çöpe gidiyor" dedi.
 22 Ağustos 2019 21:50
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Milli servetimiz çöpe gidiyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda israfıyla etkin şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Her yıl yaklaşık 1,7 milyar ekmek, 18 milyon tonun üzerinde meyve ve sebze israf ediliyor. İsraf edilen gıdalarla birlikte emeğimiz, paramız, enerjimiz, milli servetimiz çöpe gidiyor." ifadelerini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, gıda israfı konusunda farkındalığın artırılması gerektiğine işaret etti.

İsraf edilen gıdaların maliyetiyle çok sayıda okul, hastane, köprü, yol gibi önemli hizmetlerin yapılabileceğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Yazın bereketli ve ucuz olan ürünleri farklı yollardan muhafaza ederek kışın tüketmeliyiz. Yani su akarken testiyi doldurmalıyız ki sonra sular kesilince susuz kalmayalım. Ülkemizde her yıl yaklaşık 1,7 milyar ekmek ve 18 milyon tonun üzerinde meyve sebze israf ediliyor. İsraf edilen gıdalarla birlikte emeğimiz, paramız, enerjimiz, milli servetimiz çöpe gidiyor. Araştırmalara göre, gıda israfının yıllık maliyeti yaklaşık 214 milyar lirayı buluyor. Evlerdeki israfın yanı sıra lokanta, kafe, restoran, kamu kurumlarına ait yemekhaneler ve oteller gibi toplu alanlarda gıda israfı çok yüksek boyutlara ulaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, gıda israfıyla mücadelede kamu spotları ve kampanyaların tek başına yeterli olmadığını, herkesin üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapmasının önemine dikkati çekti.
Anadolu Ajansı
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