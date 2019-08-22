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'Park modeli' yurt dışında yaşayan Türkleri rahatlattı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bu yıl uygulanan "park sistemi", yurt dışında yaşayan Türklerin işlemleri için bekleyişleri sırasında rahat vakit geçirmelerine imkan sağlıyor.
 22 Ağustos 2019 22:06
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'Park modeli' yurt dışında yaşayan Türkleri rahatlattı

Yurt dışında yaşayan Türklerin giriş - çıkış işlemleri için en çok kullandığı Kapıkule Sınır Kapısında bu yıl uygulanan "park sistemi" önemli bir ihtiyacı gidermiş oldu.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor.

Geçmiş yıllarda Kapıkule Sınır Kapısı'nda kara yolu üzerinde kilometrelerce oluşan kuyrukları önlemek amacıyla bu yıl "park modeline" geçildi.

Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla Kapıkule Sınır Kapısı yanına oluşturulan yaklaşık 45 dönümdeki 1750 araç kapasiteli park alanı sayesinde sınır kapısı yolunda oluşan kuyrukların önüne geçilmiş oldu.

"Numara alan parka geçiyor, dinleniyor"

Parka girişte kendilerine sıra numarası verilen gurbetçiler, işlemlerinin başlayacağı süre boyunca park alanında dinlenip, ücretsiz internet bağlantısının, tuvaletlerin, okuma ve televizyon köşelerinin olduğu sosyal alanlarda vakit geçiriyor, çocukları ise oyun parkında eğleniyor.

Sırasının geldiğini elektronik tabeladan gören ziyaretçiler, işlemler için sınır kapısına ilerliyor.

Yurt dışına açılan Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında küçük araç kuyrukları gözlenirken, en çok kullanılan Kapıkule'de ise kara yolunda herhangi bir yoğunluk gözlenmiyor.

Ziyaretçiler, Kapıkule'de önlenen kuyruğun memnuniyet verici olduğunu ifade ederken, zaman zaman 3-4 kilometre araç kuyruklarının oluştuğu diğer sınır kapılarında da bu modele geçilmesi gerektiğini belirtiyor.

"Sistem çok güzel"

Almanya'ya dönüş yolunda park alanında bekleyen Yasin Kaya, AA muhabirine, park sisteminin çok faydalı olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllardaki olumsuzlukları artık yaşamadıklarını ifade eden Yasin Kaya, "Dur kalk, dur kalk yapmıyoruz, sıra sıkıntımız yok, park alanı sistemini kim düşündüyse Allah razı olsun. Geçen yıllarda herkes öne geçmeye çalışıyordu, araç motorları için sıkıntıydı, şoförler dinlenemiyordu. Ne zaman sıra geleceğini biliyoruz stresimiz yok. Kızım oğlum orada oynuyorlar ben de dinleniyorum, her şey ücretsiz bizi düşünüyorlar bu mutluluk verici." diye konuştu.

Hollanda'ya giden Adem Uğur ise çıkış işlemleri için beklediklerini ancak bu beklemenin Türkiye'den kaynaklanmadığını Bulgaristan'dan kaynaklandığını bildiklerini kaydetti.

Sırada beklemenin bu sene uygulanan park sistemiyle daha rahat hale getirildiğini anlatan Uğur "Devletimizin yaptıkları sosyal alanlar çok güzel, çadırlar var, dinleniyoruz, ikramlar var iyi akıl edilmiş, düşünülmüş yoksa yollarda perişan oluyorduk" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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