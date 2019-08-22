Memur Sen Başkanı, memurlar.net'teki habere cevap verdi ama açıklamadı

Memurlar.net'te yayımlanan haberde, 20 günlük toplu sözleşme görüşmelerinde, 11 hizmet kolunun talepleri arasında yer alan 600'e yakın maddeden, hangilerinde uzlaşıldığı hangilerinde uzlaşılmadığının açıklanması gerektiğine yer verilmişti. Haberde, hem Çalışma Bakanlığına hem de Memur Sen'e çağrıda bulunularak bu uzlaşılan maddelerin açıklanması istenmişti.

ALİ YALÇIN: MASADA 20 GÜN BOŞYERE KONUŞMADIK, UZLAŞILAN MADDELER VAR

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, Habertürk TV'de katıldığı programda, memurlar.net'teki bu habere cevap verdi.

2012 yılındaki toplu sözleşmelerde de uzlaşma sağlanamadığına değinen Yalçın "Ancak 2012 yılındaki toplu sözleşmede, uzlaşılan ve uzlaşılmayan maddeler ayrı ayrı tasniflenmiş ve hakem kuruluna sadece uzlaşılmayan maddeler üzerinden başvuru yapmıştık. Ama 2019 yılı görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti 20 günlük görüşmeyi sanki boş yere konuşmuşuz şeklinde algılamakta ve bir ortak uzlaşma tutanağı imzalanmasını istememektedir. Oysaki 11 hizmet kolu bazındaki 570 küsur madde tek görüşülmüş ve bunların bir kısmında uzlaşma sağlanmıştır. Bu yok sayılamaz. Biz yarın Hakem Kuruluna yapacağımız başvuruda, bu uzlaşılan maddeleri de bildireceğiz" dedi. Ancak Başkan Ali Yalçın uzlaşılan maddelerin neler olduğunu açıklamadı.

"MASADA KARAR ALMA YETKİSİ ZAYIFLATILMIŞ BÜROKRATLAR BULUNUYOR"

Daha önceki toplu sözleşmelerde, masada bakanın yanında Müsteşarlar otururken, bu toplu sözleşme döneminde genel müdür veya daire başkanı gibi karar alma yetkisi zayıflamış bürokratların yer aldığına değinen Ali Yalçın "Bu yetkisizlik, karar almayı zorlaştırmaktadır. Yetkili olmayanların masaya oturmasından dolayı sürekli telefon trafiği yaşanmakta ve zaten zaman dar olduğu için bazı konulara sıra gelmemektedir. İşçilerde 60 gün olan müzakere sürecinin memurlarda 30 gün olması büyük bir handikaptır. Bizim toplu sözleşmeden önce sunduğumuz tekliflerin tasnifi mutlaka öne alınmalıdır." dedi.

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