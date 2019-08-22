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ÖSYM Başkanı'ndan, 2019 KPSS sonuç tarihi için açıklama

ÖSYM Başkanı, Halis Aygün, 2019 KPSS sınav sonuçlarının daha önce ilan edilen tarihte açıklanacağını belirtti.
 22 Ağustos 2019 22:56
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ÖSYM Başkanı'ndan, 2019 KPSS sonuç tarihi için açıklama

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2019 KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik bir bilgilendirme yaptı.

Aygün yaptığı açıklamada "Değerli KPSS adaylarımız, Temmuz ayında ardışık 3 hafta sonu uyguladığımız 2019-KPSS sonuçlarını daha önce belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz tarihte açıklayacağız" dedi.

ÖSYM daha önce yaptığı açıklamada, sonuçları 29 Ağustos'ta ilan edeceğini duyurmuştu
Memurlar.Net - Özel

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