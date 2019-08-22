ÖSYM Başkanı'ndan, 2019 KPSS sonuç tarihi için açıklama
ÖSYM Başkanı, Halis Aygün, 2019 KPSS sınav sonuçlarının daha önce ilan edilen tarihte açıklanacağını belirtti.
|22 Ağustos 2019 22:56
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2019 KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik bir bilgilendirme yaptı.
Aygün yaptığı açıklamada "Değerli KPSS adaylarımız, Temmuz ayında ardışık 3 hafta sonu uyguladığımız 2019-KPSS sonuçlarını daha önce belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz tarihte açıklayacağız" dedi.
ÖSYM daha önce yaptığı açıklamada, sonuçları 29 Ağustos'ta ilan edeceğini duyurmuştu
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