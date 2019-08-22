Ar-Ge maliyetleri vergi teşvikleriyle azalıyor
|22 Ağustos 2019 22:30
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Türkiye'de teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet yürüten şirketlerle Ar-Ge ve tasarım merkezlerindeki firmalar, ilgili kanun ve mevzuatlar kapsamında çeşitli vergi muafiyetlerden faydalanabiliyor.
Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknoloji geliştirme bölgeleriyle Ar-Ge ve tasarım merkezleri bünyesindeki şirketler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının destek ve teşviklerinden yararlanabiliyor.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, bu bölgelerde faaliyet gösteren şirketlerin, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar gelir ve kurum vergilerinden istisna tutuluyor.
Buralarda çalışan araştırmacı, yazılımcı, Ar-Ge ve destek personellerinin görevleriyle ilgili ücretleri de her türlü vergiden muaf oluyor.
Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisini ödemeleri de gerekmiyor.
Ar-Ge ve tasarım merkezlerine yönelik teşvikler
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında da Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen araştırma-geliştirme, yenilik veya tasarım harcamalarının tamamı kurum kazancının tespitinde indirim konusu olabiliyor.
Bu merkezlerdeki personelin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin yüzde 95 ila 80'i tahakkuk eden vergiden indiriliyor. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgili düzenlenen kağıtlar da damga vergisinden muaf tutuluyor.
Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin Ar-Ge ve yazılım personelinin ücretleriyle Ar-Ge merkezlerinde çalışan personellerin araştırma-geliştirme ve yenilik çalışmaları kapsamında elde ettiği ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Hazine tarafından karşılanıyor.
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