Dünya Sağlık Örgütünden 'mikroplastik' çağrısı
|22 Ağustos 2019 22:37
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), konuyla ilgili ilk kez yayımladığı raporda, mikroplastikler hakkında daha fazla araştırma yapılmasının yanı sıra plastik kirliliğinin de azaltılması çağrısında bulundu.
Raporda görüşlerine yer verilen örgütün Halk Sağlığı ve Çevre Direktörü Dr. Maria Neira, "mikroplastiklerin sağlığa etkileri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu, zira içme suyu dahil her yere karıştıklarını" kaydetti.
Neira, "Sahip olduğumuz sınırlı bilgiye dayanarak içme suyundaki mikroplastikler mevcut seviyelerde sağlık riski oluşturuyor gibi gözükmüyor. Ancak daha fazlasını öğrenmemiz gerek. Aynı zamanda dünya genelinde plastik kirliliğinin artmasını durdurmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.
İçme suyunda mikroplastikler hakkındaki en son bilgileri özetleyen analize göre, 150 mikrometreden daha büyük mikroplastiklerin insan vücudunda emiliminin muhtemel olmadığı belirtiliyor.
BBC'nin haberine göre de raporun yazarlarından Jennifer de France, her ne kadar eldeki kanıtlar, mikroplastiklerin ve bunlarla ilişkili kimyasalların yutulmasıyla ilgili sağlık risklerinin "minimal" düzeyde olduğunu ortaya koyuyor olsa da daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
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