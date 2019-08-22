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Başkentli kadınlar en çok kreş istiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kadınlar Ankara'dan Ne İstiyor" adlı anket çalışması sonuçlandı.
 22 Ağustos 2019 23:06
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Başkentli kadınlar en çok kreş istiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kadınlar Ankara'dan Ne İstiyor" adlı anket çalışması sonuçlandı.

Başkentli kadınların Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen ve toplamda 3 bin kadının yüz yüze ve internet üzerinden yanıtladığı ankette en çok "kreş ve çocuk kulübü" talebi yer aldı.

Başkentli kadınların önceliği kreş

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Müdürlüğü Kadın Danışma Merkezi'nce kadınlara yönelik çalışmalara hız verildi.

Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde yılbaşından itibaren başlatılan çalışmalar kapsamında kent yaşamındaki kadınların ihtiyaç ve taleplerinin belirlenmesi için "Kadınlar Ankara'dan Ne İstiyor?" başlıklı ankete Başkentli kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal hizmetlere kadar pek çok soruyu yanıtlayan kadınların yüzde 65'i, kreş ve çocuk kulüplerinin açılmasını istedi.

Metro istasyonları ve parklara bebek bakım odaları

Ankete katılan kadınların yüzde 53,4'ü yeşil alan ve parklarda kadınlar için sunulan imkanların yetersiz olduğunu daha çok yeşil alan istediklerini ifade ederken, yüzde 70'e yakını ise parklarda bebek bakım odası kurulması talebinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş verdiği bir sözü daha tutarken, Temmuz ayı Belediye Meclisi Toplantısında ilk etapta 10 bebek bakım odası açılması kararlaştırıldı.

Yer tespiti yapılan ve iç dekorasyon çalışmaları başlatılan bebek bakım odalarının 5 tanesi Metro İstasyonlarında (Kızılay, Keçiören, Çayyolu, Sincan ve Batıkent Metro İstasyonları), 5 tanesi de Rekreasyon Alanlarında (Mogan, Gençlik Parkı, Göksu, Mavi Göl ve Dikmen Vadisi) açılacak.

AŞTİ'de daha önce açılan ve Başkentli kadınların önemli tercihleri arasında yer alan bebek bakım odaları, rekreasyon alanları ve parklar içinde annelerin bebekleriyle birlikte kullanabileceği şekilde dizayn edilecek. Bu odalara ahşap mobilya takımları, bez değiştirme yatağı, lavabo, tuvalet ve hijyen için gerekli malzemeler konulacak.

Metropol yaşamının karmaşası ve yoğun trafiğinde bebek arabalarıyla hareket etmekte zorlandıklarını ifade kadınların yüzde 55,7'si ise alt-üst geçitler, merdiven, kaldırım ve yolların bebek arabalarıyla gezebilecekleri şekilde dizayn edilmesini de istedi.

Büyükşehir'in kadınlara yönelik faaliyetleri

Anketi yanıtlayan kadınların yüzde 60'ı 25-44 yaş aralığında olurken, ankete en çok ilgiyi Keçiören ve Çankaya ilçelerinde yaşayan kadınlar gösterdi.

Kadınların yüzde 53'ünün herhangi bir işte çalışmadığını ifade ettikleri ankette Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik çalışmaları da soruldu. Bu sorulara yanıt veren kadınların;

-Yüzde 18'inin Belediye Meslek Edindirme Kurslarından (BELMEK) faydalandığı,

-Yüzde 48'inin belediye girişimciliği kurslarını bildiği,

-Yüzde 23'ünün Hanım Lokallerini aktif olarak kullandığı,

-Yüzde 81'inin Kadın Danışma Merkezi şiddet hattından haberdar olduğu,

-Yüzde 70'e yakınının ise Belediye'nin Kadın Sığınma Evini bildiği

ortaya çıktı.

Başkan Yavaş'tan kadınlara müjde

"Kadınlar Ankara'dan Ne İstiyor?" anketine katılan kadınların yüzde 52,2'si el emeği ürünlerini sergileyebilecekleri ve emeklerini satarak aile ekonomilerine katkı sağlayabilecekleri mekanların artırılmasını da istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrısıyla ilk kez toplanan "Kadın Kooperatifleri Çalıştayı"nda da gündeme gelen bu talep üzerine Başkan Yavaş, kadınlara seslenerek, "Halk Market" kuracaklarını ve marketlerde kadınların ürünlerini satabileceği müjdesini verdi.

Yönetim kadrolarında daha çok kadın olmalı

Anketin "Kadınlara Yönelik Çalışmalar" başlığı altındaki sorularına; yönetim kadrolarında kadınlara daha çok görev verilmesi, kadınların yaşam alanlarının çoğaltılması, çalışan kadınlara yönelik hayatı kolaylaştırıcı çalışmaların yapılması isteği de yer aldı.

Anneler özellikle yerel yönetimlerin çocuklara yönelik faaliyetlerinin artırılması talebini iletirken, etüt merkezleri, park alanları, oyun alanları ve yaz okullarının daha çok yaygınlaştırılması talepleri de ankette öne çıkan başlıklar oldu.
İhlas Haber Ajansı
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